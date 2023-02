Les impôts, quelle histoire! – Les impôts rendent fou, la preuve avec Vespasien et ABBA Une histoire mondiale des impôts rappelle quelques conséquences imprévues de la multiplication des taxes. À méditer au moment de remplir sa déclaration. Jocelyn Rochat

En 1974, le groupe disco portait des tenues délirantes parce que les habits qu’on ne pouvait pas porter dans le privé étaient déductibles des impôts en Suède. AFP

Les impôts occupent une place si importante dans nos vies qu’il existe 914 mots français différents pour en parler. D’abattement à vérification, en passant par barème, cens, dîme, exonération ou taxes, ils ont été recensés dans un «Lexique fiscal». Et encore, on ne parle ici que des noms communs. Si on y ajoute les noms propres des célébrités qui ont eu maille à partir avec le fisc ou des personnages historiques qui ont imposé d’habiles inventions fiscales, il faudrait doubler la pagination.