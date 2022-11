Budget cantonal – Les impôts devraient rapporter plus en 2023 Les estimations des rentrées fiscales augmentent. Le Conseil d’État et les partenaires sociaux négocient. La perspective d’un budget l’an prochain ne semble plus inatteignable. Marc Bretton

La cloche du président du Grand Conseil est utilisée pour ordonner les débats. LAURENT GUIRAUD

À la Commission des finances du Grand Conseil, on est entré dans le dur des débats budgétaires et les évaluations des rentrées à venir évoluent tous les jours. Selon les dernières, le Canton devrait encaisser 244 millions de francs de plus que prévu en 2023, somme à laquelle il faut retrancher 117 millions d’un versement de la Banque nationale suisse qui ne se manifestera pas. Reste tout de même 127 millions…