L'horlogerie touchée de plein fouet

Le secteur horloger a été touché de plein fouet par les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Les exportations de montres ont essuyé une chute vertigineuse en avril par rapport au mois précédent, au cours duquel un repli avait déjà été enregistré, selon les données de la Fédération horlogère (FH) et de l'Administration fédérale des douanes (AFD) publiées mardi.

Au mois d'avril, les exportations horlogères se sont inscrites à 328,8 millions de francs, en baisse de 81,3% par rapport au mois de mars. Tous les groupes de matière ont essuyé des replis, entre 75% et 90% et aussi bien en valeur qu'en nombre de pièces, précise la faîtière dans son relevé mensuel.

Parmi les principaux marchés, les Etats-Unis (-86,4%), le Japon (-85,9%), Hong Kong (-83,2%) et l'Allemagne (-82,1%) ont inscrit les plus fortes baisses. Alors que la Corée du Sud (-68,6%) et surtout la Chine (-16,1%) ont connu une chute de moindre importance. «La Chine a ainsi absorbé un tiers des exportations horlogères suisses le mois passé», souligne la FH.

Les importations ont moins souffert. Elles ont essuyé une baisse de 45,7% en valeur nominale (réel: -34,6%) à 112 millions de francs, selon les chiffres de l'AFD. Les fournitures d'horlogerie ont chuté de 44,5% en terme réel à 49 millions.