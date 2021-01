Suisse – Les immatriculations de voitures neuves se sont effondrées en 2020 La pandémie du coronavirus a fait très mal au marché automobile suisse en 2020, avec une embellie sur le front des véhicules avec propulsion alternative. Pascal Schmuck

Les consommateurs se sont détournés en 2020 des véhicules à moteur thermique en Suisse. AFP

Le marché automobile en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein a enregistré en 2020 un recul de 24% sur un an. Seules 236’828 voitures de tourisme ont été mises en circulation en 2020, ce qui représente un plancher depuis plus de 40 ans, explique dans un communiqué Auto Suisse.

La crise du coronavirus a plombé les ventes de véhicules à moteur thermique tandis que la part de modèles avec propulsion alternative (hybrides, électriques, à gaz et à hydrogène) a plus que doublé à 28,8%.

Les perspectives pour 2021 sont mitigées, selon le porte-parole d’Auto Suisse Christoph Wolnik. L’association faîtière anticipe 270’000 immatriculations, pour autant que les effets négatifs du COVID-19 s’atténuent prochainement. Auto Suisse ne s’attend pas non plus à ce que la tendance positive enregistrée par les propulsions alternatives ne se répète pas.