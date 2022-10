Crise énergétique – Les illuminations de Noël seront maintenues à Genève Pour parer le risque de pénurie, le Conseil administratif de la Ville annonce une batterie de mesures visant à réduire la consommation d’électricité et de chaleur. Théo Allegrezza

Les illuminations de Noël mises en place l’an dernier sur l’île Rousseau. MAGALI GIRARDIN

La magie de Noël opérera bien dans les Rues-Basses. «Afin d’offrir à̀ la population une animation au centre-ville durant l’hiver et en soutien au commerce local, les illuminations de Noël ainsi que le festival Geneva Lux sont maintenus compte tenu de leurs très faibles consommations d’énergie», a annoncé ce mercredi le Conseil administratif, alors qu’une annulation planait dans l’air en cette période de sobriété énergétique.

L’Exécutif précise toutefois que leur périmètre sera réduit, tout comme leurs horaires. «L’extinction est prévue au plus tard à̀ 22 h 30 pour la majorité́ des illuminations de Noël», indique-t-il, contre minuit l’an dernier.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan municipal visant à réduire la consommation électrique et de chaleur de ses diverses installations et activités. L’Exécutif poursuit l’objectif d’économiser deux millions de francs, alors que les charges ont pris l’ascenseur.

Pas de patinoire au Jardin anglais

Parmi les mesures annoncées, un certain nombre concerne les bâtiments administratifs et ceux loués par la Gérance immobilière municipale (GIM). Le démarrage de la saison de chauffe est reporté au 15 octobre, avec un maximum de 20° C et une limitation de la mise à disposition d’eau chaude dans les lieux publics et de travail, notamment.

Par ailleurs, la température de l’eau des piscines intérieures sera de 26° C, soit une diminution de 1° C par rapport aux conditions de chauffage habituels. Dans les salles de sport, la température sera limitée à 17° C.

La sobriété fait toutefois une victime: la patinoire saisonnière prévue du Jardin anglais. «Des heures pour le public sont proposées à la patinoire des Vernets tous les jours, y compris le week-end», informe l’Exécutif.

Extinction des monuments et des fontaines

Enfin, diverses actions sont entreprises sur le plan de l’éclairage nocturne. Les bâtiments publics seront éteints «au plus tard à 23 h sous réserve d’exception pour des motifs sécuritaires». Les monuments et les fontaines ne seront pas allumés.

Pour ce qui est des bâtiments non résidentiels, enseignes et vitrines, le Conseil administratif prône «une extinction au plus tard à 23 h et, pour les établissements ouverts après 23 h, une extinction au maximum une heure après la fermeture».

