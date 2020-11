Immigration en Europe – Les îles Canaries débordées par la vague de migrants Les capacités d’accueil des îles sont saturées et les autorités locales appellent à l’aide pour faire face à l’urgence humanitaire. Cécile Thibaud Madrid

Des migrants accueillis par d’autres migrants à leur arrivée au port d’Arguineguin, le 17 novembre. keystone-sda.ch

Sur le port d’Arguineguin, les tentes du poste d’accueil de la Croix-Rouge sont saturées. Les groupes de migrants se serrent sur le quai en attendant d’être transférés vers des logements temporaires. La scène se répète jour après jour. Le petit port de pêche de l’île espagnole de Grande Canarie, à quelque 300 kilomètres au large de la côte sud du Maroc, est devenu ces dernières semaines l’une des principales voies d’entrée de l’immigration clandestine vers l’Europe. Il a vu débarquer en un mois plus de 17’000 clandestins venus d’Afrique, soit dix fois plus que durant tout l’an dernier. Et la plupart attendent, sur place, sans savoir où ils vont être redirigés.