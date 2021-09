Automobile – Les Hyundai compactes veulent monter en gamme Deux Hyundai dans la catégorie reine, celle des compactes. Elles ont toutes deux progressé. Leur caractère diffère un peu. Gil Egger

Les i30 et i20 ont été renouvelées en profondeur avec le souci de faire progresser la qualité perçue. G. Egger — Hyundai-DR

Les Coréennes? Des Japonaises plus rustiques. C’est ce qu’on disait à leur arrivée voici pas mal d’années. Elles ont très rapidement fait oublier cette réputation en devenant plus attirantes, plus dynamiques et mieux dessinées. Le rêve de Hyundai? Faire comme les Audi: progresser tellement en qualité perçue et dans leur présentation générale qu’elles peuvent prétendre séduire à des tarifs plus élevés. Démonstration avec les deux compactes signées Hyundai, la i20 et la i30.

La famille cohérente

D’emblée, reconnaissons à Hyundai un effort soutenu du côté des ateliers de dessin. Avec la collaboration étroite des ingénieurs, les résultats ont quelque chose d’inédit, comme la face avant du SUV Tucson, à la signature lumineuse très originale. Les deux modèles qui nous occupent ont un air de famille, c’est sûr. La i20 arbore une silhouette assez discrète (sauf dans la version signée N, logo sportif de Hyundai). Ses phares effilés entourent une calandre à losanges soutenue par un spoiler suggérant le dynamisme. Une logique reprise avec des formes géométriques plus complexes sur la grande sœur i30, qui apparaît plus aplatie, donc plus large.