Marché immobilier en Suisse – Les hypothèques ont atteint leur plus haut niveau depuis 2018 Selon Moneyland, les taux des emprunts hypothécaires d’une durée de cinq ans atteignaient 1,28% le 7 février contre 0,97% à mi-décembre.

Les taux des emprunts hypothécaires d’une durée de cinq ans atteignaient 1,28% le 7 février et 1,55% pour ceux des hypothèques sur dix ans, contre respectivement 0,97% et 1,17% à mi-décembre (photo d’illustration). Keystone

Jamais depuis 2018, les hypothèques n’avaient été aussi chères, affirme Moneyland. Selon les calculs du courtier en crédits en ligne, les taux des emprunts hypothécaires d’une durée de cinq ans atteignaient 1,28% le 7 février et 1,55% pour ceux des hypothèques sur dix ans, contre respectivement 0,97% et 1,17% à mi-décembre.

Ainsi, l’écart entre le taux indicatif le plus avantageux pour les hypothèques à taux fixe sur dix ans et le plus cher atteint 0,69 point de pourcentage, le plus avantageux étant de 1,14% et le plus cher de 1,83%. Les hypothèques en ligne restent plus avantageuses que la moyenne: alors que la moyenne de tous les taux indicatifs analysés pour les hypothèques fixes sur dix ans se fixe actuellement de 1,55%, ceux des crédits proposés en ligne coûtent nettement moins chers, avec une moyenne de 1,33%.

Hausse limitée

Alors que la Réserve fédérale américaine devrait relever plusieurs fois son taux directeur cette année, ni la Banque centrale européenne (BCE), ni la Banque nationale suisse (BNS) n’ont communiqué de hausse prochaine. De toute manière, la pression en la matière qui pourrait s’exercer sur l’institut d’émission helvétique reste faible, au regard de l’évolution de l’inflation. Dans ce contexte, le potentiel de hausse semble pour l’heure limité en Suisse, anticipe Moneyland.

Il n’en reste pas moins que la direction est à la hausse. «Dans un scénario de poursuite de la hausse des taux d’inflation, la BCE et la BNS pourraient malgré tout se voir contraintes de réagir plus tôt par des hausses de taux», explique Felix Oeschger, analyste chez moneyland.ch. C’est déjà le cas aux États-Unis. L’inflation donne du fil à retordre à la Fed américaine, qui donne des impulsions au niveau international.

L’indice hypothécaire de Moneyland se base sur les taux d’intérêt indicatifs publiés en ligne relevés deux fois par jour de manière automatisée sur la plateforme internet du prestataire. Pour les hypothèques à taux fixe sur dix ans, l’indicateur correspond à la valeur moyenne quotidienne des taux d’intérêt de plus de 30 prestataires.

ATS

