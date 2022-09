Pénurie d’énergie – Les HUG vont éteindre la lumière Pour faire des économies, les éclairages non essentiels des Hôpitaux universitaires de Genève seront désactivés la nuit. D’autres mesures sont prévues. Emilien Ghidoni

Le grand logo des HUG sur le bâtiment principal n’éclairera plus les alentours. Pierre Albouy

Les Hôpitaux universitaires de Genève ne sont pas épargnés par la pénurie d’énergie. Conséquence: les HUG annoncent, ce mercredi, un important train de mesures pour faire des économies. En tête: l’extinction des lumières non essentielles, car l’éclairage représente 30% de la consommation électrique des hôpitaux genevois.

«Ces économies sont liées à la nécessité d’adopter un comportement solidaire à l’égard de la collectivité», indique Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG. Mais si l’hôpital se serre la ceinture, c’est aussi pour éviter que ses charges ne prennent trop l’ascenseur. Alors que le budget énergie des HUG pour 2022 était estimé à 14 millions de francs, la facture finale pourrait grimper à 39 millions.

Escaliers roulants à l’arrêt

Certaines mesures sont déjà observables. Depuis le 17 septembre, la grande enseigne bleutée des HUG s’éteint dès 22 h. Dans le bâtiment, un escalier roulant sur deux est à l’arrêt.

Dans les semaines à venir, l’hôpital compte désactiver les écrans d’information pendant la nuit. Des détecteurs de mouvement seront installés pour éviter des lumières inutiles. Les appareils non essentiels aux soins seront aussi éteints. «L’objectif, à terme, est d’arriver à réduire la consommation d’énergie de 15%, explique Nicolas de Saussure. Toutefois, nous n’y arriverons probablement pas d’ici à cet hiver.» Les HUG précisent que ce train de mesures ne va pas toucher la sécurité et la qualité des soins, qui restent prioritaires.

Une campagne interne de sensibilisation a également été lancée. Après consultation des collaborateurs, une liste d’«écogestes» a été établie. Les cadres des services hospitaliers devront veiller à leur bonne application.

Chauffage baissé

Les économies ne s’arrêtent pas à l’électricité. Le chauffage des locaux fonctionnant au gaz, qui se fait rare, le thermostat sera baissé à 20 degrés en dehors des espaces pour les patients. Le confort des résidents ne sera donc pas entamé, selon Nicolas de Saussure. Il ajoute que, si nécessaire, des adaptations pourront être faites au cas par cas.

Même si ces économies sont dictées par la pénurie d’énergie, elles s’inscrivent dans une logique plus large. En 2022, les HUG ont adopté un document stratégique pour rendre l’hôpital plus durable. Depuis 2012, ils ont aussi économisé plus de 2 millions de kWh grâce au programme Négawatt des Services industriels de Genève.

