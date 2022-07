Prélèvements sanguins – Les HUG recherchent des donneurs de sang pour l’été Les dons ont baissé depuis le début du mois de juillet. Des collectes gourmandes auront lieu les 21 juillet ainsi que les 4 et 25 août.

Au vu de la baisse du nombre de prélèvements sanguins depuis le début du mois de juillet, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) recherchent de nouveaux donneurs pour l'été. Des collectes gourmandes auront lieu les 21 juillet ainsi que les 4 et 25 août. Les donneurs potentiels peuvent se rendre au Centre de transfusion sanguine (CST) avec ou sans rendez-vous. Chacune de ces trois collectes sera accompagnée d'une collation spécifique, ont fait savoir lundi les HUG: glace en juillet, gaufres le 4 août et pizza le 25 août. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 60 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kilos.

Le CST précise qu’il fait face à une baisse du nombre de prélèvements de sang dû aux congés estivaux et aux retours de voyages lointains, qui constituent une contre-indication au don pendant quelques semaines. Or les besoins en produits sanguins sont importants compte tenu du nombre d’opérations et de greffes de cellules souches planifiées.

Ces besoins ne cessent d’augmenter, selon les HUG. Au premier semestre 2022, 10’450 poches de sang ont été distribuées, contre 8332 poches à la même période en 2021, ce qui représente une hausse de 25%.

ATS

