Comment éviter la crise énergétique?

La crise énergétique pourrait être évitée en Suisse grâce à des économies et des investissements à grande échelle dans une consommation d’électricité efficace, écrit la SonntagsZeitung, en se référant à un rapport de l’Office fédéral de l’énergie.

Les ménages privés, les entreprises et les communes pourraient ainsi économiser entre 25 et 40% d’électricité d’ici à 2030, sans perte de confort et uniquement avec des moyens techniques.

Keystone

D’importantes économies sont aussi possibles à court terme, relève le rapport, qui pointe les nombreux bâtiments équipés d’appareils électroménagers, de chauffages, de chauffe-eau et de pompes à chaleur obsolètes consommant beaucoup plus d’électricité que les appareils de la dernière génération.

Les entreprises gaspillent, quant à elles, des quantités encore plus importantes de courant, parce qu’elles ne remplacent pas les vieilles ampoules, les moteurs électriques, les pompes, les ventilateurs et les installations frigorifiques.

Si tous les moyens techniques étaient exploités, il serait possible d’économiser entre 14 et 23 térawattheures par an. Les centrales nucléaires suisses fournissent un peu plus de 20 térawattheures d’électricité par an.