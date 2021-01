Covid-19 – Les HUG ouvrent un centre de vaccination L’endroit est pour l’instant réservé aux personnes de plus de 75 ans et à celles souffrant d’autres maladies graves et qui disposent d’une attestation de priorité de leur médecin traitant. Sophie Davaris

Le centre de vaccination contre le Covid-19 des HUG a ouvert ce lundi. Odile Meylan

Comme annoncé, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont ouvert un centre de vaccination contre le Covid ce lundi. Aménagé au rez-de-chaussée du Centre médical universitaire, le centre comprend une trentaine de boxes. Il est pour le moment ouvert aux personnes âgées de plus de 75 ans et à celles souffrant de comorbidités sévères qui disposent d’une attestation de priorité de leur médecin traitant et qui se sont préalablement inscrites sur le site du canton, indiquent les HUG dans un communiqué.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, ce centre devrait accueillir 100 personnes par jour cette semaine, puis 200, puis entre 300 et 400 personnes. En fonction de l’approvisionnement en doses de vaccins, il sera possible d’élargir ces horaires, de fonctionner 7 jours sur 7 et d’aller jusqu’à 1000 vaccinations par jour dans les prochains mois, assure encore l’Hôpital.

Par ailleurs, les HUG maintiennent un secteur d’hospitalisation dédié pour les malades du Covid-19 avec 229 lits (32 en soins intensifs et intermédiaires, 135 en soins aigus et 62 en réadaptation). Actuellement, plus de 350 malades Covid et post-Covid sont hospitalisés, avec une légère hausse ces derniers jours. L’activité ambulatoire et chirurgicale hors Covid reprend malgré tout, 1200 patients attendant une intervention décalée du fait de la deuxième vague.