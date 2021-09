Campagne de vaccination contre le Covid – Les HUG ont vacciné plus de 1300 personnes samedi et dimanche Le centre de vaccination de l’Hôpital a rencontré «plus d’affluence que prévu» lors de son premier week-end d’ouverture. Luca Di Stefano

Au sein du centre de vaccination des HUG, le vaccin Moderna est proposé le samedi, tandis que le vaccin Pfizer est proposé le dimanche. FRANK MENTHA

Ils étaient 594 à recevoir leur injection samedi; 785 dimanche. Pour son premier week-end d’ouverture, le centre de vaccination des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) a injecté plus de 1300 doses. «Il y a eu plus d’affluence que prévu et donc de l’attente, mais tout s’est très bien passé. Les personnes étaient patientes et compréhensives», indique une porte-parole de l’institution.

Les HUG ont annoncé leur volonté d’ouvrir leur centre de vaccination situé au Centre médical universitaire (9, avenue de Champel) durant quatre week-ends. Un créneau qui pourrait être prolongé «en fonction du succès de la formule».

Hausse de la demande

Gratuite, sans rendez-vous et ouverte à toutes les personnes à partir de 12 ans, l’injection de la première dose vise à répondre «à la hausse de la demande de la part de la population genevoise», justifiaient, la semaine dernière, les HUG, rappelant que le vaccin est «aujourd’hui la meilleure solution pour se prémunir contre les risques d’infection grave du Covid-19 et éviter une surcharge des soins intensifs dans les hôpitaux».

Au sein du centre de vaccination, le vaccin Moderna est proposé le samedi, tandis que le vaccin Pfizer est proposé le dimanche. Les personnes ayant reçu leur première dose repartent avec un rendez-vous pour une deuxième dose.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.