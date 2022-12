PIERRE ALBOUY

Philippe, «86 ans et diabétique», précise-t-il par e-mail, est remonté contre les HUG. L’actuelle impossibilité de se faire vacciner contre le Covid sur place en est la cause. Il raconte: «Conscient de la remontée actuelle du virus, je me présente lundi 5 décembre au centre de vaccination de l’hôpital cantonal. «— Est-ce que je pourrais me faire vacciner? je demande. — Vous avez une réservation? me répond-on. — Non. — Alors on ne peut pas vous prendre.»