Santé - Les HUG lancent «un appel urgent» aux donneurs de sang

• Ne pratiquez pas un sport de façon intense la veille et le jour de votre don.

Un délai de 48 heures est nécessaire avant et après le don pour la plongée sous-marine, l’escalade et toute compétition.

• Evitez les repas lourds (p. ex. fondue) et la prise d’alcool 24 heures avant votre don.

Le jour du don, ne venez pas à jeun et prenez soin de boire avant et après (un litre minimum en plus de vos boissons habituelles sur la journée).

• Abstenez-vous si vous ressentez une fatigue.