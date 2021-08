Vaccination des soignants – Les HUG envisagent d’imposer le vaccin aux futurs employés La mesure, qui crée un vif débat, sera discutée lundi au sein du conseil d’administration de l’hôpital. Léa Frischknecht

Si le conseil d’administration des HUG l’accepte, la vaccination pourrait être un critère à l’embauche des futurs soignants. LUCIEN FORTUNATI

Il faudra peut-être bientôt être vacciné contre le Covid-19 pour être engagé comme soignant aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). C’est en tout cas la volonté exprimée par Bertrand Levrat, le directeur, lundi matin lors de notre reportage à l’hôpital. Selon le directeur des HUG, le projet sera présenté prochainement au conseil d’administration de l’institution.

La mesure interroge, du point de vue juridique tout d’abord. Peut-on parler de discrimination à l’embauche? Selon Philippe Ducor, médecin et avocat, une telle décision s’inscrit difficilement dans la culture juridique suisse, très soucieuse des droits fondamentaux des employés. Il est toutefois possible que dans une situation particulière telle que celle du Covid, la pesée des intérêts s’inverse au motif que les institutions de santé ont l’obligation de protéger la santé à la fois de leurs employés et des personnes qui fréquentent l’établissement.