Prévention – Les HUG dépistent gratuitement le cancer de la prostate et des testicules Quelques consultations sur inscription auront lieu aux HUG en novembre, le mois dédié cette maladie. Marianne Grosjean

Le saviez-vous? Novembre est le mois du cancer de la prostate et des testicules. Pour rappeler aux hommes de prendre soin de leur santé, les Hôpitaux universitaires de Genève offrent des palpations testiculaires et touchers rectaux gratuits tous les vendredis de novembre entre 9 h et 15 h 30, dans le cadre de consultations individuelles. Soit au total quelque 52 consultations destinées aux premiers inscrits.

Au menu de ces rendez-vous de 30 minutes, une «discussion sur les antécédents et l’état de santé du patient, un examen physique, une mesure du poids et de la tension artérielle», détaille un communiqué. Mais une «palpation testiculaire et un toucher rectal» seront également réalisés, «lorsque indiqués», précise-t-on.

6100 nouveaux cas détectés par an en Suisse

Pour convaincre, les HUG rappellent que «le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent en Suisse et le deuxième le plus répandu dans le monde. Chaque année, environ 6100 nouveaux cas sont détectés dans notre pays. Il touche principalement les hommes de plus de 70 ans. Si le cancer du testicule est moins répandu, puisqu’on dénombre environ 470 nouveaux cas chaque année en Suisse, il touche des hommes plus jeunes. Huit patients sur dix ont ainsi moins de 50 ans au moment du diagnostic», lit-on encore.

Même si les traitements contre ces cancers s’améliorent, une détection précoce contribue à un meilleur pronostic. Or, «les hommes ont peu l’habitude de réaliser des bilans de santé réguliers et ces maladies sont souvent détectées tardivement», remarquent les HUG. C’est pourquoi, en parallèle à ces 52 consultations gratuites au mois de novembre, ils recommandent à tous les hommes de «prendre soin de leur santé».

