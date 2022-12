Nouvelle loi – Les hôtels peuvent désormais fixer des prix moins chers que Booking Depuis décembre, la clientèle trouve de meilleures offres lorsqu’elle réserve directement auprès de l’hôtel. Mais cela n’a pas que des avantages. Bernhard Kislig

Depuis début décembre, les hôteliers et hôtelières ont plus de liberté pour gérer le prix de leurs chambres. Ici, une vue de la chambre d’hôtel «zéro étoile», conçue par les artistes Frank et Patrik Riklin à Lüsis, au-dessus de Walenstadt (SG). Keystone

«Les clients et clientes bénéficient d’un plus grand choix, de meilleurs prix, d’un service complet et d’un contact direct.» C’est ainsi que l’association HotellerieSuisse s’est enthousiasmée lorsque le Conseil fédéral a mis en vigueur une nouvelle loi, début décembre. Il est désormais possible de trouver des offres plus avantageuses pour les hôtels et autres hébergements, directement sur les sites des établissements en question, que sur les plateformes de réservation sur internet.