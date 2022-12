Trains – Les horaires CFF changent ce dimanche Le nouvel horaire des CFF entre en vigueur ce dimanche, avec notamment une plus grande offre à destination des régions touristiques.

Dès le début 2023, un train dédié tout particulièrement aux étudiants tessinois verra le jour (image symbolique). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les CFF lanceront leur nouvel horaire ce dimanche. Celui-ci prévoit des augmentations de cadences dans le trafic régional et une plus grande offre à destination des régions touristiques.

Dès ce dimanche, deux trains directs vont relier la Suisse romande à Coire les jours de week-end. Les voyageurs pourront également aller de Montreux à Interlaken sans changement à bord du GoldenPass Express.

La desserte de l’aéroport de Genève sera accrue le samedi et le dimanche. Chaque heure, un RegioExpress permettra aux passagers en provenance de Bex, Villeneuve, Renens, Allaman, Rolle, Gland ou Coppet d’aller prendre l’avion sans changer de train.

Un train de nuit supplémentaire au départ de Zurich permettra de rejoindre Prague via Leipzig et Dresde. L’offre de places dans les trains de nuit vers Hambourg, Berlin, Vienne et Graz sera progressivement étendue, tandis qu’un train supplémentaire circulera entre Zurich et Stuttgart.

Skieurs et Tessinois

Les amateurs de sports d’hiver pourront quant à eux à nouveau bénéficier du train Verbier Express, reliant Genève-Aéroport au Châble (VS), ainsi que du train VosAlpes Express, reliant Fribourg au Châble. Ceux-ci circuleront les week-ends et les jours fériés de l’hiver 2022/2023.

Le funiculaire entre Sierre et Crans-Montana (VS) reprend aussi du service après 279 jours de travaux. Les 4,2 kilomètres de ligne ont été totalement reconstruits et les deux cabines remplacées. La cadence des courses passe de 30 à 20 minutes et les correspondances seront optimisées avec les trains de la ligne du Simplon.

Dès le début 2023, un train dédié tout particulièrement aux étudiants tessinois verra le jour. Il circulera durant une phase de test entre Bellinzone et Lausanne via Lucerne et Berne. Il partira à 19h20 du chef-lieu tessinois et arrivera dans la cité vaudoise à 23h16.

Cadences régionales augmentées

Le changement d’horaire va aussi améliorer la correspondance depuis le Jura pour accéder au TGV de 08h11 à Belfort-Montbéliard pour Paris. À la frontière à Delle (F), le temps de battement est allongé à cinq minutes contre deux actuellement, permettant de passer du train CFF au train SNCF, même en cas de léger retard. Il en ira de même à la gare TGV Belfort-Montbéliard où le temps à disposition est aussi un peu plus large, rendant les correspondances confortables.

Les voyageurs sur la ligne RER Vaud entre Cully et Cossonay-Penthalaz vont bénéficier pour leur part d’un plus grand choix, puisque la cadence passera à quatre trains par heure du lundi au vendredi. La gare de Prilly-Malley sera desservie par cinq trains par heure et par sens contre trois actuellement.

Travaux à prendre en compte

L’offre sera également accrue dans le canton de Fribourg, notamment en Gruyère. Il ne sera désormais plus nécessaire de changer de train pour relier Broc-village à Guin ou Berne. En outre, des trains circuleront toutes les demi-heures entre Palézieux, Bulle et Gruyères.

Les CFF ont prévenu que les travaux d’entretien et d’extension de l’infrastructure augmenteront «de manière substantielle» à partir de 2023. Les travaux de modernisation de la gare de Fribourg et le renouvellement de la voie entre Palézieux et Puidoux entraîneront des adaptations d’horaire et impacteront les lignes Genève-Lausanne et Lausanne-Berne. Les CFF conseillent donc de vérifier l’horaire en ligne avant chaque voyage.

