Hausse des dons en 2021 – Les hôpitaux suisses n’ont pas manqué de sang malgré le Covid L’organisation Transfusion CRS Suisse a enregistré plus de 268’000 dons l’an dernier et s’emploie à renforcer la fidélisation des donneurs.

Un homme donne de son sang lors d’une opération organisée par Transfusion interrégionale CRS pendant la pandémie, le lundi 29 mars 2021 au Musée du Palais de Rumine à Lausanne. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Malgré la pandémie, l’approvisionnement des hôpitaux suisses a été assuré pour tous les produits sanguins en 2021. L’âge moyen des donneurs de cellules souches du sang, nécessaires pour des maladies graves, a reculé, une évolution saluée par Transfusion CRS Suisse.

L’année dernière, «le don de sang est resté possible en tout temps et en toute sécurité grâce au plan de protection éprouvé», a relevé l’organisation dans un communiqué publié mercredi. Elle a enregistré un peu plus de 268’000 dons en 2021, contre environ 266’000 l’année précédente.

Collecte inédite Les fans du LHC pourront donner leur sang à la Vaudoise aréna Abo Solidarité après l’accouchement Pourquoi le don du sang de cordon échappe aux parents vaudois Croix-Rouge suisse Les parlementaires donnent leur sang sur la place Fédérale La demande s’est inscrite en légère hausse, et ce pour les différents produits sanguins (les concentrés érythrocytaires, à savoir les globules rouges, les concentrés plaquettaires ainsi que le plasma frais congelé).

Transfusion CRS Suisse note que malgré les tensions pesant sur le secteur de la santé, les onze services régionaux de transfusion sont parvenus à maintenir le taux de perte à un bas niveau (0,9%). L’organisation attribue ce résultat à la grande flexibilité dont ont fait preuve ces structures en période de crise Covid.

Le système de réservation en ligne des dates de dons introduit en 2020 est également mis en avant. Cela a permis de solliciter les donneurs au fur et à mesure des besoins.

Cellules souches: donneurs plus jeunes

En ce qui concerne les dons de cellules souches du sang, utilisées pour traiter certaines maladies graves des systèmes sanguin et immunitaire, le registre suisse des donneurs géré par Transfusion CRS Suisse s’est enrichi de 9500 personnes par rapport à 2020. Il englobe désormais près de 172’000 membres.

Grâce notamment à des mesures de marketing ciblées, l’âge moyen des donneurs est en baisse, se réjouit l’organisation. La part des nouvelles personnes enregistrées parmi les moins de 30 ans a grimpé à 62,5%, contre 49,4% en 2020.

Transfusion CRS Suisse rappelle que les médecins préfèrent les transplants de personnes jeunes. Une soixantaine de prélèvements sont effectués chaque année, pour environ 150 transplantations sur des patients.

Le don de sang est resté possible en tout temps, se réjouit Transfusion CRS Suisse. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Une décision «ferme et définitive»

Évolution moins réjouissante, la disponibilité concrète des donneurs enregistrés au moment de la sollicitation concrète est en baisse, atteignant 52,9%. Cela signifie que près de la moitié des inscrits (47,1%) ne sont pas disponibles lors de la prise de contact, pour des motifs médicaux ou privés, relève le communiqué.

L’importance de cette disponibilité est expliquée sur le site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP): dès que les donneurs accordent leur feu vert après avoir été contactés, leur décision doit être «ferme et définitive».

Les préparatifs pour la transplantation sont dès lors enclenchés, en particulier sur la personne receveuse en vue de la transplantation (chimiothérapie ou irradiation du corps entier, par exemple). À ce moment, sa moelle osseuse est totalement détruite et, sans un don de cellules souches, elle n’a pratiquement plus aucune chance de survie, souligne l’OFSP.

Pour faire face à ce problème, Transfusion CRS Suisse s’emploie à renforcer la fidélisation des donneurs. Ceux-ci sont désormais étroitement accompagnés au cours de la procédure d’enregistrement puis sensibilisés régulièrement, au moyen de lettres d’information.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.