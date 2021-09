Égalité hommes-femmes – Les hommes sont surreprésentés dans les médias suisses Les femmes apparaissent souvent comme témoins et rarement en tant qu’expertes, selon l’enquête internationale sur les médias Global Media Monitoring Project.

Au total, 669 articles, contributions et tweets provenant de journaux, de la radio et de la télévision ainsi que de sites web ont été analysés pour cette étude. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Dominic Favre

Les femmes sont mentionnées nettement moins souvent que les hommes dans les articles des médias suisses. Elles sont également moins susceptibles d’être sollicitées en tant qu’expertes, selon l’enquête internationale sur les médias Global Media Monitoring Project (GMMP).

Les femmes représentent 28% des personnes mentionnées dans les médias suisses, a annoncé mercredi la Conférence suisse des déléguées à l’égalité entre femmes et hommes (CSE), citant cette étude. Cette proportion a toutefois augmenté de trois points de pourcentage par rapport à la dernière enquête de 2015.

Lire aussi: Médias: Ringier lance un outil pour féminiser les articles

Les femmes sont particulièrement sous-représentées dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, tels que les affaires (25%) et la politique (23%). La situation est un peu meilleure dans les articles traitant de l’art et du divertissement (38%).

Une grande différence apparaît au niveau des titres. Ceux consacrant le plus de place aux femmes sont Blick.ch (49%), 10vor10 (47%), 20 Minutes (45%) et RTS.ch (41%). À l’autre extrémité de ce classement figurent notamment le Bund (3%) et LeTemps.ch (14%).

Peu représentées en tant qu’experts

Par ailleurs, si les femmes représentent une part au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la fonction de témoin, de personne exprimant une opinion courante ou partageant une expérience personnelle, elles ne sont que rarement mentionnées (20%) comme expertes ou commentatrices. Cette tendance se retrouve dans la couverture de l’épidémie de coronavirus, où 17% des experts sont des femmes.

Au total, 669 articles, contributions et tweets provenant de journaux, de la radio et de la télévision ainsi que de sites web ont été analysés pour cette étude. L’enquête a lieu tous les cinq ans depuis 1995.

ATS

