Estime de soi – Les hommes sont plus complexés que jamais Biceps saillants, abdos dessinés, pectoraux présents mais pas trop non plus: l’homme d’aujourd’hui court après un corps rêvé. Et forcément, la désillusion est souvent au rendez-vous. Julien Pidoux

Les hommes ne sont plus à la recherche d’un corps à la Schwarzenegger, mais subissent aussi les diktats des influenceurs. Unsplash/John Fornander

Piscine de Prilly, été 1997. À deux pas des plongeoirs, les adolescents se retrouvent pour flâner jusqu’à la fermeture. Au programme: des bombes dans l’eau, des paquets de chips et des litres de coca.

Piscine de Montchoisi, été 2020. Désormais, les adolescents font encore quelques bombes, mais ils enchaînent surtout les push-ups et les crunchs sur leur serviette de bain, histoire de dessiner davantage leur silhouette, et se comparent les six-packs.

Entre deux, que s’est-il passé? En Suisse comme ailleurs, le corps de l’homme est devenu un «objet» comme un autre. Depuis la fin du XXe siècle, il a été toujours plus utilisé dans la publicité, il est apparu, sexy, dans la presse magazine, il a connu ses premiers porte-étendards – qui se rappelle de Werner Schreyer et de Cameron, annonciateurs d’une nouvelle vague de top models masculins? Puis les réseaux sociaux sont apparus, et le phénomène s’est emballé. Et ce qui devait arriver arriva. L’homme a sérieusement commencé à se comparer aux autres. Et, corollaire, à développer des complexes.

L’influence d’Instagram

C’est, en gros, ce que viennent de démontrer des chercheurs de la Flinders University, à Adelaïde, en Australie. L’équipe de Marika Tiggemann s’est en effet penchée sur un phénomène en pleine expansion, mais qui a encore été peu étudié: l’influence d’Instagram sur l’estime personnelle du mâle. Cette professeure en psychologie et son team ont concrètement observé et analysé les réactions de 300 jeunes hommes, âgés de 18 à 30 ans, après leur avoir fait visionner des photos d’influenceurs célèbres (soit avec plus de 100’000 followers) sur Instagram. Des photos d’autres jeunes hommes au physique (forcément) avantageux.

«Les gens pensent encore que les hommes ne souffrent pas de ce genre de comparaisons, et pourtant notre étude prouve le contraire» Marika Tiggemann, Cette professeure en psychologie.

Résultat des courses? Regarder des clichés d’hommes musclés et à torse nu avait un impact négatif. Les participants étaient ainsi beaucoup moins satisfaits de leur propre corps après les avoir visionnés. Tandis que regarder des photos des mêmes influenceurs, mais cette fois habillés, ne déclenchait pas la même réaction négative. Une surprise? «Oui et non! Les gens pensent encore que les hommes ne souffrent pas de ce genre de comparaisons, et pourtant notre étude prouve le contraire», résume Marika Tiggemann, interviewée par e-mail.

Si le phénomène n’est pas entièrement nouveau, la facilité et la rapidité avec lesquelles on peut se comparer à des milliers de pairs à travers le monde l’ont exacerbé. Et à l’heure des confinements, les coachs sportifs qui proposent sur Insta ou YouTube des tutoriels pour avoir une bigger chest (une poitrine plus développée), un six-pack en béton ou des fesses en acier sans sortir de chez soi, ou presque, sont plus nombreux que jamais.

«À l’époque, chaque garçon voulait être le plus fort, aujourd’hui c’est à qui a l’air le plus fort.» Marika Tiggemann

«La question de l’image de son corps était traditionnellement quelque chose qui n’intéressait pas les garçons et les jeunes hommes, poursuit la professeure en psychologie. Ils étaient davantage concernés par la fonctionnalité, par exemple qui courait le plus vite. À l’époque, chaque garçon voulait être le plus fort, aujourd’hui c’est à qui a l’air le plus fort.»

Gonfler ses biceps

Une tendance qui se reflète forcément dans la clientèle des salles de sport – qui pourraient rouvrir leurs portes tout prochainement. Au sein de la chaîne de fitness Let’s Go comme ailleurs, la clientèle s’est en effet rajeunie ces dernières années. Pour son nouveau grand patron, Thibault Fornier-Irwin, cela ne fait pas de doutes. «Dans le monde comme en Suisse, le fitness s’est démocratisé auprès d’un public plus jeune, de plus en plus soucieux d’avoir un healthy lifestyle, un mode de vie sain. L’évolution de la société et de ses codes a probablement un impact sur la vision du corps chez les gens.»

«L’évolution de la société et de ses codes a probablement un impact sur la vision du corps chez les gens.» Thibault Fornier-Irwin, patron de la chaîne de fitness Let’s Go.

Mais force est de constater qu’entre gonfler ses biceps – facilement visibles – ou développer ses muscles ischiojambiers – bien cachés à l’arrière des cuisses mais importants pour une bonne posture et un bas du dos en pleine santé – le choix est vite fait. «Bien entendu, les jeunes hommes veulent développer leur musculature – abdos, biceps, pectoraux, dos, etc. – mais les entraînements restent assez complets car la progression n’est possible que si l’ensemble musculaire peut suivre», estime de son côté Thibault Fornier-Irwin.

La folie du «brotox» Afficher plus Le néologisme de brotox (pour brother botox, le bro anglais faisant référence à un pote plus qu’à un frère) évoque originellement l’attrait grandissant des hommes pour les injections d’acide botulique, histoire de se repulper le visage. Pour la collègue de Marika Tiggemann Isabella Anderberg, il est important d’élargir les recherches autour de l’influence d’Instagram sur les hommes à ce phénomène de brotox car «toujours plus d’hommes utilisent semble-t-il des produits cosmétiques, voire des fillers et du botox pour rester au niveau des influenceurs». Avec les séances Zoom à répétition, la demande a connu un boom supplémentaire; un phénomène que le magazine high-tech «Wired» a déjà surnommé le Brotox Zoom.

Mais si, adolescent déjà, on travaille donc sur la définition de ses muscles, on n’est plus à la recherche de corps à la Schwarzenegger pour autant. Trop est ici clairement l’ennemi du bien. «On est aujourd’hui dans un muscle qui ne prend pas toute la place, quelque chose de bien proportionné, qui témoigne d’une certaine maîtrise de soi», analyse Josselin Tricou, postdoctorant en sociologie à l’Inserm, l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale.

«On est dans un muscle qui ne prend pas toute la place, quelque chose de bien proportionné, qui témoigne d’une certaine maîtrise de soi.» Josselin Tricou, sociologue

Ce printemps, il donne justement un séminaire sur les masculinités à l’Université de Lausanne. Pour lui, «s’acharner à lever de la fonte dans une salle de sport en suant à grosses gouttes, c’est désormais marqué classe populaire. Il y a une frontière, un peu floue, entre l’acceptable d’un côté et le trop de l’autre, qui va être dévalorisé.»

Dompter le poil

De toute façon, se comparer à des clichés – léchés – publiés sur Instagram est une cause perdue d’avance. À coups de filtres, de Photoshop et de lumière savamment dosée, les corps y sont mis en valeur artificiellement. «Cette étude australienne ne me surprend pas complètement. Les hommes ont toujours éprouvé des complexes, mais je pense qu’ils se sont intensifiés dans le sens où, aujourd’hui, ces corps d’hommes sont présentés dans leur singularité.»

En gros, il était un temps où l’homme n’avait pas «besoin» d’érotiser son corps. Quand la presse masculine est apparue, avec les mêmes injonctions que son pendant féminin, les choses ont commencé à se gâter. Tout à coup, le corps mâle «dominant» a commencé à se nourrir de nouveaux codes et modèles, souvent issus de la communauté homosexuelle. Le muscle, la domestication de la pilosité, mais aussi les jeans skinny ou les débardeurs… «Ce qui était un fardeau depuis longtemps pour les femmes est devenu dans certains milieux aussi un fardeau pour les hommes qui rentraient dans cette logique du soin de soi et de son corps», poursuit Josselin Tricou.

Selon Marika Tiggemann, «à l’époque, chaque garçon voulait être le plus fort, aujourd’hui c’est à qui a l’air le plus fort.» Daniel K. Schweitzer/plainpicture

Une évolution qui s’inscrit dans un mouvement d’émancipation pour l’homme, qui va de pair avec une diversification des formes de masculinités. Comme le rappelle Josselin Tricou, «on sort en gros d’un siècle et demi de grisaille, sans beaucoup de fantaisie chez l’homme». Et c’est chez les plus jeunes que cette diversité est la plus marquée, avec une vaste palette de codes vestimentaires et esthétiques.

On pourrait toutefois voir apparaître un étrange paradoxe: les hommes souffrent toujours plus de leur apparence et de leur physique, en même temps que les femmes remettent en question certains diktats esthétiques, comme l’épilation, le maquillage ou le soutien-gorge. Pour le chercheur, il n’y a là rien d’antinomique. «Parce que je pense que ces injonctions sur les hommes ne pèsent pas sur tous les hommes, il y a quelque chose de l’ordre du choix conscient, tandis que les injonctions qui pèsent sur les femmes le sont de manière universelle, et que les confronter peut générer chez elles des sanctions sociales à plus ou moins long terme.»

Difficile, malgré tout, pour un jeune homme aujourd’hui de rester de marbre face à ces avalanches de corps parfaits, au risque de plonger dans la dysmorphobie, soit la préoccupation exagérée d’un défaut physique. Pourtant, la solution est simple, comme le soufflait un expert interviewé par la BBC dans un reportage sur le phénomène: arrêter de cliquer sur les profils de ces influenceurs, et leur préférer des clichés de chatons ou de cakes, afin que l’algorithme cesse de proposer des abdominaux parfaits à longueur de journée.

