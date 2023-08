Espérance de vie inégale – Les hommes meurent plus tôt que les femmes, mais l’écart se réduit La longévité des sexes s’égalise de plus en plus. Cela s’explique aussi par le comportement des femmes. Felix Straumann

Aucune loi de la nature ne dit que les hommes doivent mourir plus tôt que les femmes: pourtant, ils ont une espérance de vie inférieure d’environ cinq ans à celle des femmes. GETTY IMAGES

La situation est paradoxale: il est indéniable que la recherche médicale se concentre davantage sur les hommes et que les femmes sont donc parfois désavantagées lors des traitements. Mais malgré cet avantage apparent pour les hommes, leur espérance de vie est nettement plus faible – depuis longtemps et dans le monde entier.