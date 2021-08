Ils ont marqué les Jeux – Les hommes et les femmes qui ont rendu ces joutes historiques Larmes de joie ou de tristesse, cri de rage ou de désespoir, instants poignants ou déchirants, les JO de Tokyo ont livré leurs lots d’émotions fortes. Retour sur huit moments qui resteront dans l’histoire. Jérôme Reynard Tokyo , Sylvain Bolt Tokyo , Emmanuel Favre Tokyo

Jérémy Desplanches a offert à la Suisse une médaille en natation. Un exploit qui n’avait plus eu lieu depuis 1984. Attila Kisbenedek/AFP

Jérémy Desplanches, la folie et l’émotion

Jérémy Desplanches et sa petite-amie Charlotte Bonnet. Patrick B. Kraemer/EPA/Keystone

La Suisse attendait une médaille olympique en natation depuis 1984. Que la délivrance vienne de Jérémy Desplanches fut une juste récompense, tant le Genevois s’est investi pour monter sur le podium des JO en ce 30 juillet. Ce 200 m 4 nages, Jérémy Desplanches l’a fini avec les tripes. Quel suspense, quelle tension dans le dernier 50 m. Et quelle folie de le voir coiffer le champion du monde japonais Daiya Seto sur le fil, à l’allonge.

Et puis il y a eu cette séquence émotion, lorsque le jeune homme de 26 ans s’est confié en toute franchise, lui qui avait fait des Jeux de Tokyo une obsession. «Ces dernières années, j’ai perdu contact avec beaucoup de monde. J’étais tellement obnubilé par mon objectif. Je n’ai quasi pas vu ma famille, j’ai raté des anniversaires. Ça m’a fait mal. Mais là, je me dis que ça en valait la peine. Parce que j’ai cette médaille, mais aussi parce que je reçois énormément de messages de personnes que je ne vois plus, justement, et qui me disent qu’ils sont fiers de moi.» Magnifique. J.R.