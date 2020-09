Statistiques – Les homicides sont nombreux en Lettonie, moins en Suisse En moyenne, le taux d’homicide dans l’Union européenne était de 0,7 cas pour 100’000 habitants en 2017. De ce côté-là, la Suisse fait figure de pays paisible.

La Suisse connaît peu d’homicides au prorata de sa population. Photo d’archives/Keystone

Le taux d’homicides en Europe est en baisse constante depuis 2011. Les meurtres sont commis le plus souvent dans les pays baltes, surtout en Lettonie. La Suisse est le troisième pays le plus «pacifique».

En moyenne, le taux d’homicide dans l’Union européenne (UE) était de 0,7 cas pour 100’000 habitants en 2017, selon des données fournies par Eurostat. La probabilité de mourir d’un meurtre ou d’un homicide est cinq fois plus élevée en Lettonie, avec un taux de 3,75. Suivent la Lituanie (2,82) et l’Estonie (2,28). Bien plus loin, arrive la Turquie, avec un taux de 1,7.

Le taux d’homicide le plus bas d’Europe se trouve au Luxembourg (0,15). L’Irlande est le deuxième pays le plus «pacifique» (0,36), suivi de la Suisse (0,38). Les pays des Balkans se classent dans le tiers supérieur, juste derrière les pays baltes, la Turquie et Malte.

Plus d’hommes que de femmes tués

En chiffres absolus, la Turquie arrive en tête, avec 1365 personnes tuées délibérément. Elle est suivie par l’Allemagne, avec 367. La différence entre les sexes est frappante en Turquie: 81% des personnes assassinées dans ce pays sont des hommes. Dans l’ensemble de l’UE, ce taux est de 65%.

En Suisse, une triste égalité prévaut: 17 hommes et 16 femmes ont été tués volontairement en 2017. Cette année-là, l’Autriche était le seul pays d’Europe où davantage de femmes ont été assassinées que d’hommes. Dans la plupart des autres pays, au moins deux fois plus d’hommes que de femmes ont succombé à une agression.

Les régions ayant les taux d’homicide les plus élevés sont le territoire français d’outre-mer de Mayotte (taux d’homicide de 5,3 cas pour 100’000 habitants), suivi de la Guyane française (4,3) et l’archipel portugais de Madère (3,4).

ATS/NXP