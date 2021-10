Lettre du jour – Les hockeyeuses existent bel et bien Opinion Courrier des lecteurs

IRINA POPA

Genève, 20 octobre

C’est avec grand plaisir que nous avons découvert («TdG» du 13 octobre) une page entièrement dédiée au hockey féminin, qui met le doigt sur l’inégalité criante dans ce sport entre hommes et femmes!

Abo Sport féminin genevois Les hockeyeuses en ont assez d’être invisibles Seul bémol: alors que les hockeyeuses du GSHC sont présentées en détail, une toute petite phrase seulement mentionne le fait qu’une deuxième équipe féminine existe dans le canton – celle du Club des patineurs de Meyrin (CPM)! (à noter que le club de Plan-les-Ouates possède également une équipe féminine loisirs depuis plusieurs années maintenant). En effet, nous existons! Une belle équipe d’une vingtaine de femmes âgées de 15 à 53 ans, qui joue dans le même championnat.

Alors que notre équipe est confrontée à des défis similaires à ceux de nos camarades du Genève-Servette HCF (temps de glace, heures d’entraînement en marge de la journée, changement fréquent d’entraîneurs bénévoles, entre autres), nous profitons d’une intégration à part entière dans notre club, position que nous avons dû conquérir au fur et à mesure ces dernières années.

La situation étant telle qu’elle est, il y a une bonne nouvelle pour les filles désireuses de découvrir ce sport à la fois physique, technique et tactique! À partir du mois de novembre et jusqu’en février, des entraînements spécifiques pour filles de 6-12 ans auront lieu à la patinoire des Vergers, à Meyrin, les samedis en fin de matinée.

Cette activité est organisée sous l’égide de l’Association cantonale genevoise de hockey sur glace (ACGHG), avec la collaboration de la Girls Ice Hockey Association (GIHA). Le but est d’initier et de rassembler les jeunes joueuses du canton dans le but de découvrir et pratiquer leur sport ensemble.

Dallya Lanz Sudki et Claudia Heberlein, joueuses de l’équipe féminine CP Meyrin

