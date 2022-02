Les hockeyeurs suisses menés après la première période

Snowboard

Deux Suisses participeront à la finale olympique du snowboard half-pipe, dans la nuit de jeudi à vendredi: Jan Scherrer et Pat Burgener. Le Saint-Gallois (79,25) et le Vaudois (73,00) ont respectivement pris la 8e et la 11e place, alors que 12 des 25 riders engagés obtenaient leur ticket. «Je savais que c’était faisable, a réagi le second cité. Je n’ai pas trop risqué, je me suis contenté de poser un beau run, je suis en finale, c’est magnifique. Maintenant, c’est que du fun.»

Pat Burgener. AFP

Le Grison David Habluetzel (24e; 15,50) n’a, de son côté, pas passé le cap. C’est le Japonais Ayumu Hirano qui a remporté cette qualification (93,25), devant l’Australien Scotty James (91,25), un autre Japonais, Ruka Hirano (87,00), et la superstar américaine Shaun White (86,25).