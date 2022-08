25e édition d’une institution – Les Hockeyades, ce petit tournoi qui est devenu un grand rendez-vous L’événement de la vallée de Joux marque par tradition la rentrée du hockey romand. Son organisateur, Laurent Ardiet, feuillette l’album souvenirs. Simon Meier

Laurent Ardiet, l'une des mémoires des Hockeyades. J-P Guinnard/24heures

«Un, deux, trois!… Un, deux, trois!…» Pendant que les bénévoles montent en cadence et dans la bonne humeur la tente à fondue, Laurent Ardiet évoque «la joie et la fierté» du bout des lèvres. Après deux annulations crève-cœur en 2020 et 2021, par superstition, aucune festivité particulière n’a été prévue ce coup-ci.