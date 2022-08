Tension entre club de motards à Genève – Les Hells Angels genevois s’expliquent La fusillade de la rue de l’École-de-Médecine les a subitement propulsés sur le devant de la scène. Les Hells Angels de Genève font le point sur leur mode de vie et leur image. Marc Renfer

Terry (à droite), président des Hells Angels de Genève, et Ben (à gauche), un membre du club, dans leur local de Vernier. MAGALI GIRARDIN

Leur existence n’était pas un secret. On connaissait leurs blousons arborant une tête de mort ailée et leurs Harley-Davidson vrombissantes. On pouvait les croiser lors du Salon du tatouage et du bike show, dont ils sont les organisateurs. Mais jamais ils ne s’étaient retrouvés à ce point au centre de l’attention. Ni ne l’auraient voulu.