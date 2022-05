Le deuxième jour du procès des gangs rivaux de motard, ouvert lundi à Berne, ressemble fort au premier. Il a aussi démarré dans un climat tendu. Alors qu’hier, les Hells Angels et les Bandidos se sont affrontés à coups de jets de pierres devant le tribunal bernois, ce mardi leur envie d’en découdre n’a pas baissé.

Des membres des Hells Angels ont affronté des Bandidos dans les parages de l’entrée du Palais de justice mardi matin. La police était présente avec un important dispositif, incluant de nombreux grenadiers et un canon à eau. Des informations de «Berner Zeitung» font état de l’arrestation de quelques membres des Hells Angels.

Le procès dont la reprise était prévue pour 8 h 15 mardi a dû être retardé. Selon le Blick, des échauffourées ont eu lieu à l’intérieur du bâtiment de justice, entraînant l’évacuation de certains accusés.

Des bouchons sur plusieurs lignes

Les transports publics bernois ressentent l’effet de ces rixes. Des bouchons sont signalés sur plusieurs lignes Bernmobil et la circulation est particulièrement perturbée. Les rues telles que Bollwerk et Holderstrasse, ont été fermées par la police. Bernmobil a cessé ses activités sur les lignes 21, 20, 18 et 11. La compagnie bernoise de transports publics a dû modifier la desserte de certaines zones. Elle a par exemple informé sur Twitter ses usagers que «le trajet entre Berne, gare et Berne, école de métiers est interrompu à la suite d’un rassemblement.»