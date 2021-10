Basketball – Les Hawks gagnent grâce à un solide Capela Atlanta a remporté sa troisième victoire en quatre matches. Les Lakers et les Bucks s’inclinent malgré Westbrook et Antetokounmpo. Sport-Center/AFP

Clint Capela (à droite) a réussi 12 rebonds. AFP

Les Atlanta Hawks ont remporté leur troisième victoire en quatre matches, en s’imposant face à La Nouvelle-Orléans (102-99). Pas très en verve deux jours plus tôt, Clint Capela a livré une prestation plus convaincante. Le Genevois a inscrit 5 points mais a été solide dans les raquettes avec 12 rebonds et 3 contres. Capela a notamment réussi un geste défensif décisif pour empêcher Devonte Graham de redonner l’avantage à La Nouvelle-Orléans dans les toutes dernières secondes.

De son côté, Russell Westbrook a réalisé le premier triple-double de sa carrière avec les Los Angeles Lakers, mercredi à Oklahoma City, mais les détenteurs de 17 titres NBA se sont effondrés en fin de match pour s’incliner (123-115) face au Thunder, jusque-là sans victoire. En l’absence de LeBron James, victime d’un problème à la cheville, Westbrook a partagé le fardeau offensif avec Anthony Davis, terminant avec 20 points, 13 passes et 14 rebonds à la Paycom Arena.

Les Bucks chutent

À Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a inscrit 40 points, capté 16 rebonds et délivré sept passes décisives, mais les Bucks, champions en titre, se sont inclinés (113-108) face aux Timberwolves du Minnesota. D’Angelo Russell a été le meilleur marqueur des Wolves avec 29 points, tandis qu’Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns ont tous les deux marqué 25 points dans un match que Minnesota a mené de bout en bout après avoir accumulé 44 points dans le premier quart-temps.

Bam Adebayo a lui été en verve, avec 24 points, pour permettre au Miami Heat de s’imposer chez les Brooklyn Nets (106-93) dans un choc entre les rivaux de la Conférence Est. Kevin Durant a scoré 25 points pour Brooklyn, mais James Harden a été limité à 14 points.

Pendant ce temps, à Boston, les Celtics attendent toujours leur première victoire à domicile de la saison après avoir subi une nouvelle défaite (116-107) contre les Washington Wizards. Enfin, les Los Angeles Clippers se sont inclinés à domicile, 92 à 79 contre Cleveland, pour la 2e fois en trois matches, malgré les 16 points de Reggie Jackson et Nicolas Batum, co-meilleurs marqueurs de leur équipe.

