Basketball – Les Hawks et Capela retrouvent de leur superbe Atlanta a mis fin à une série de 3 défaites consécutives en battant le Magic 125-108. Le pivot genevois a réussi son 11e double-double de la saison de NBA.

Clint Capela a inscrit 20 points et capté 12 rebonds. keystone-sda.ch

«C’était un match à gagner absolument», a commenté Dejounte Murray après la victoire des Hawks à Orlando. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Atlanta s’est imposé 125-108 contre le Magic, pour mettre fin à une série de trois défaites consécutives. Un succès qui permet aux coéquipiers de Clint Capela d’occuper la 6e place de la Conférence Est, avec un bilan de 12 matches gagnés contre 10 perdus.

Les hommes de Nate McMillan ont fait la différence dans le premier quart, qu’ils ont terminé avec une avance de 11 longueurs. Ils l’ont encore augmenté par la suite, menant 50-70 à la pause. «Nous avons joué un match complet aujourd’hui, a analysé Trae Young. Je pense que ma capacité à les déséquilibrer a été importante.»

Capela au rendez-vous

Le meneur a porté son équipe avec 30 points et 12 passes, bien secondé par Murray (27 pts) et Capela. Le Genevois, 20 points et 12 rebonds, a signé son 11e double-double de l’exercice. En plus de son apport offensif, le pivot de 28 ans s’est montré très précieux sous les paniers. «Les rebonds nous ont évidemment fait mal», a reconnu Jamal Mosley, l’entraîneur du Magic, qui a concédé un 6e revers de rang et stagne à l’avant-dernière place à l’Est,

La franchise géorgienne devra confirmer dans la nuit de vendredi à samedi face aux Nuggets de Denver, deuxièmes de la Conférence Ouest et qui restent sur une série de quatre victoires consécutives.

