Basketball – Les Hawks s’offrent le scalp des Bucks, Capela dépasse les 6000 points Atlanta s’est imposé 121-106 à Milwaukee, qui perd ainsi sa place de leader. Clint Capela a réalisé son 4e double-double d’affilée, dépassant la barre des 6000 points en NBA.

Clint Capela a pris le meilleur sur Giannis Antetokounmpo. AFP

Miami, grâce à l’omniprésent Bam Adebayo et à un contre in extremis de Jimmy Butler, a brûlé les ailes de Phoenix (113-112), dans la nuit de lundi à mardi en NBA, Boston venant à bout (126-123) d’Oklahoma City et l’intenable Shai Gilgeous-Alexander, pour prendre les commandes à l’Est, alors que Capela et les Hawks remontent à la 3e place du classement.

Les Suns, sans Chris Paul (talon), pensaient bien tenir la victoire en Floride, avec 12 longueurs d’avance dans le 3e quart-temps, mais c’était sans compter sur Adebayo, auteur de 14 de ses 30 points (10 rbds) dans le dernier acte.

Sous son impulsion et grâce à d’excellentes séquences défensives, dont celle décisive de Butler (16 pts, 13 rbds, 7 passes) au «block» sur la tentative à mi-distance de Devin Booker (25 pts, 8 rbds, 5 passes, 3 interceptions) à six secondes du buzzer, le Heat est parvenu à arracher un troisième succès de rang, qui le fait remonter en 8e position à l’Est.

«Ces deux gars sont vraiment les pièces maîtresses de notre équipe. Ils sont tellement forts. Nous suivons leur esprit guerrier», a commenté leur entraîneur Erik Spoelstra. Après ce deuxième revers consécutif, Phoenix glisse à la 5e place à l’Ouest.

Boston prend la tête

Dans le même temps, il a fallu les efforts combinés de Jayson Tatum (27 pts, 10 rbds, 3 contres), Jaylen Brown (26 pts, 6 rbds) et Marcus Smart (22 pts, 8 rbds) pour que les Celtics parviennent à s’imposer en fin de match sur leur parquet, après avoir longtemps couru derrière le Thunder.

L’écart a en effet atteint quinze unités peu avant la pause, «OKC» (12e à l’Ouest) tonnant sous les éclairs de Shai Gilgeous-Alexander, encore auteur de 37 points (8 passes, 4 rbds, 2 interceptions), comme la veille lors de la victoire à New York. Le meneur est très en vue en ce début de saison, puisqu’il tourne à 31,5 points de moyenne après 13 rencontres. Mais Boston est un adversaire d’un autre calibre, qui a fini par faire parler son expérience pour amasser un septième succès d’affilée et s’emparer de la première place à l’Est.

Capela au rendez-vous

Car Milwaukee accuse le coup après son entame de saison tonitruante qui l’a vu remporter ses neuf premiers matches, Atlanta et Clint Capela venant lui infliger sa troisième défaite en quatre rencontres, la première à domicile (121-106). Giannis Antetokounmpo, quoique maladroit, n’a pas démérité (27 pts à 8/21, 8 rbds, 4 passes). Mais sans Jrue Holiday (cheville) et en l’absence persistante de Khris Middleton (poignet), ses Bucks, sacrés champions en 2021, n’ont pas la même allure.

Surtout que les Hawks ont réalisé une magnifique performance. Face à l’équipe qui comptait le meilleur bilan jusqu’alors (dix victoires, deux défaites), la franchise géorgienne a parfaitement réagi après avoir pris l’eau il y a deux jours contre Joel Embiid et les Sixers. C’est la 2e fois en une semaine que les coéquipiers de Clint Capela font tomber les Bucks.

«Nous n’avons rien lâché»

«Je savais parfaitement qu’en affrontant une équipe comme cela, nous devions être plus agressifs, a commenté Capela. En ce qui concerne le secteur défensif, je pense que c’est mon rôle de donner le ton.» Le pivot genevois a une nouvelle fois été décisif, réalisant son 4e double-double consécutif (19 points, 10 rebonds). Critique vis-à-vis de sa défense lors du revers contre les Sixers, le coach Nate McMillan était cette fois satisfait du travail de ses troupes. «Défensivement, nous n’avons rien lâché.»

Et offensivement, Atlanta a pu compter sur sa force collective, comme en témoigne le scoring équilibré du cinq majeur, entre 16 et 24 points, la star Trae Young en inscrivant 21. Un succès qui permet aux Géorgiens de remonter à la 3e place de la Conférence Est, avec un bilan de 9 succès contre 5 défaites.

Charlotte se reprend

Toujours privé de Pascal Siakam (adducteur), Toronto (6e à l’Est) a trouvé les ressources pour s’imposer (115-111) à Détroit, dernier de la conférence, grâce notamment au meneur Dalano Banton (27 pts).

Charlotte (14e à l’Est) a stoppé l’hémorragie après huit défaites de rang, en s’imposant (112-105) à Orlando (13e). Les Hornets ont enfin retrouvé un peu d’allant collectif, six joueurs ayant marqué entre 14 et 18 points.

Lentement mais sûrement, le champion Golden State reprend quelques couleurs avec une troisième victoire en quatre rencontres, aux dépens de San Antonio (132-95), pour grimper au 10e rang, mais toujours en négatif (6/8). Laissant la vedette à Jordan Poole (36 pts à 13/20), Stephen Curry (16 pts, 5 passes) s’est contenté de jouer les seconds rôles.

Enfin, les Clippers (7e à l’Ouest) ont infligé une neuvième défaite en dix matches à Houston (122-106) lanterne rouge, en s’appuyant sur Paul George (22 pts, 8 rbds, 5 passes).

Les résultats de la nuit Afficher plus Boston – Oklahoma City 126 – 122 Miami – Phoenix 113 – 112 Golden State – San Antonio 132 – 95 Houston – LA Clippers 106 – 122 Milwaukee – Atlanta 106 – 121 Detroit – Toronto 111 – 115 Orlando – Charlotte 105 – 112

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.