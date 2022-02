Basketball – Les Hawks de Capela renouent avec la victoire Grâce à un Trae Young très inspiré, Atlanta s'est imposé 124-116 contre Cleveland. Clint Capela s'est lui fait discret.

Clint Capela a dû se contenter de 5 points face aux Cavs. AFP

Après deux revers de rang, Atlanta a retrouvé le chemin du succès dans la nuit de mardi à mercredi. A la Philips Arena, les Hawks ont dominé les Cavaliers (124-116) grâce à un Trae Young déterminant. Le meneur de 23 ans a inscrit 41 points et délivré 9 passes. Il a été bien secondé par Danilo Gallinari (25 pts) et Hunter De'Andre (18 pts). Clint Capela ne s'est lui pas montré sous son meilleur jour. Le pivot genevois a inscrit 5 points, capté 7 rebonds et donné 3 passes décisives en 31 minutes passées sur le parquet.

Phoenix, guidé par Chris Paul, a battu les Clippers au finish, pour accentuer son domination à l’Ouest, pendant que Boston humiliait Philadelphie sur son parquet et que Giannis Antetokounmpo flanquait 50 points à Indiana pour faire gagner Milwaukee.

On s’en tient toujours à nos principes, rester calme, faire tourner le ballon, trouver les meilleurs tirs Chris Paul, joueur des Suns

Les Suns sont décidément quasi-imprenables cette saison quand sonne le money-time. Démonstration une nouvelle fois faite aux dépens de L.A., écarté (103-96) après avoir longtemps résisté.

A cinq minutes du terme, «CP3» a mis un shoot derrière l’arc pour redonner l’avantage aux siens (93-90), puis été impliqué sur les neuf points suivants de son équipe (un panier à deux points, qui ont fait 17 au total, et trois passes décisives, 14 en tout).

Le secret des Suns pour avoir le dernier mot? «On doit résoudre des problèmes comme tout le monde, mais on s’en tient toujours à nos principes, rester calme, faire tourner le ballon, trouver les meilleurs tirs», a commenté Paul, qui a pris le relais de Devin Booker en verve pendant trois quart-temps (23 pts inscrits sur ses 26).

Côté Clippers (8e), Marcus Morris (23 pts) et Nicolas Batum (18 pts, 7 rbds), auteur d’un superbe contre sur la planche aux dépens de Booker, se sont distingués. Avec ce 6e succès de rang, les Suns distancent Golden State (2e) qui voit Memphis se rapprocher, après une sixième victoire consécutive ramenée de La Nouvelle-Orléans (121-109), sans Ja Morant (cheville).

Doncic fait tomber le leader

A la 5e place se trouvent Dallas et son magicien Luka Doncic, qui ont joué un vilain tour à Miami (107-99), pourtant leader à l’Est.

Le prodige slovène (21 pts, 10 rbds, 6 passes) a pourtant péché par maladresse (5/19). Mais il a gratifié de moments «Magic» ballon en main, entre dribbles dans le dos puis entre les jambes, feinte du regard et passes laser...

Autour de Doncic, Jalen Brunson et Maxi Kleber, 19 points chacun, ont été décisifs dans les deux dernières minutes. Jimmy Butler a eu beau se démener (29 pts, 10 rbds), Miami a baissé de pied en seconde période, pourtant abordée avec huit unités d’avance. Les Floridiens restent en tête à l’Est, deux rangs devant Milwaukee vainqueur d’Indiana (128-119).

Antetokounmpo géant

Dire qu’Antetokounmpo a été prépondérant est un doux euphémisme, 19 de ses 50 points (plus gros total depuis 2019, 14 rbds) ayant été inscrits dans le dernier quart-temps, le tout à 80% de réussite.

Enfin, Philadelphie (5e) s’est pris une sacrée déculottée face des Celtics actuellement intenables (135-87). Ce n’est pas la défaite la plus large de son histoire (56 pts face à Seattle et Sacramento en 1993), mais pour un prétendant au titre c’est embarrassant.

Les Sixers ont été plombés par un famélique 28,7% de réussite aux tirs. Joel Embiid a été en deçà de son apport habituel (19 pts, 9 rbds, 6 passes), faisant même dans le baroque, coupable d’un marcher sur un step-back (tir avec un appui arrière) tenté derrière l’arc, sous les yeux interdits d’un spécialiste, son futur coéquipier James Harden, en tenue de ville.

Chacun son job pour résumer. Ce que font très, très bien les Celtics actuellement, à l’image de Jaylen Brown auteur de 26 de ses 29 points en première période et Jayson Tatum (28 pts, 12 rbds, 6 passes). Seule ombre au tableau de Boston, malgré ce 8e succès d’affilée, Marcus Smart s’est tordu une cheville.

Les résultats de la nuit Afficher plus Phoenix – LA Clippers 103 – 96 Atlanta – Cleveland 124 – 116 Miami – Dallas 99 – 107 Philadelphie – Boston 87 – 135 Milwaukee – Indiana 128 – 119 Minnesota – Charlotte 126 – 120 (ap) La Nouvelle-Orleans – Memphis 109 – 121

