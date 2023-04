Basketball – Les Hawks de Capela encore dominés par Boston Dans sa salle, Boston a remporté l’acte II de sa série du premier tour des play-off NBA face à Atlanta. Les Hawks sont menés 2-0, avant le retour en Géorgie. Jérémy Santallo

Clint Capela ne pèse sans doute pas comme il l’espérait sur le début de cette série face aux Celtics. Getty Images via AFP

Balayés lors de l’acte I dans le Massachusetts, les Atlanta Hawks n’ont pas eu voix au chapitre non plus mardi à Boston (119-106). Les Celtics mènent déjà 2-0 dans la série avant les deux prochains matches, qui auront lieu en Géorgie – match 3 vendredi.

Comme samedi, où les partenaires de Clint Capela étaient menés de 30 points à la mi-temps (!), les Hawks ont perdu pied en fin de premier quart-temps dans l’antre du finaliste sortant, accusant un trop grand nombre de ballons perdus dont cinq pour le seul Trae Young. Le meneur star a marqué 24 points mais son différentiel est désastreux (-18) lorsqu’il est sur le parquet. Une remise en question s’impose.

À ses côtés sur la ligne arrière, l’ancien joueur des San Antonio Spurs Dejounte Murray a réalisé le meilleur match de play-off de sa carrière avec 29 points (record) et sept paniers primés (record aussi). Aligné pendant 22 minutes, Clint Capela n’a lui pas influencé le cours de cette partie. Le pivot genevois a compilé 4 points, 7 rebonds et 2 interceptions et reste en difficulté face à Al Horford, des Celtics.

Dans les autres rencontres de la nuit comptant pour les play-off NBA, les Phoenix Suns ont rebondi face aux Los Angeles Clippers (123-109) et les Cleveland Cavaliers en ont fait de même contre les New York Knicks (107-90). Il y a 1-1 dans les deux séries.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

