Conséquences de la pandémie – Les hautes écoles romandes volent au secours des start-up Ralenties par le Covid-19, des dizaines d’entreprises voient leurs projets menacés. La HES-SO a mis en place un soutien exceptionnel pour 33 PME. Ivan Radja

Softcar (ici un ancien modèle) prépare une version révolutionnaire pour l’an prochain. Il n’aurait pu respecter les délais sans le soutien de la HES-SO. Holdigaz

À cause du Covid, Softcar a failli ne jamais être prêt à temps pour présenter sa voiture révolutionnaire au Salon de l’auto de Genève en février prochain. Trop d’absences dues à la maladie, et surtout un silence radio prolongé de la part des sous-traitants, notamment italiens, durant de longs mois. «Nous avions pris un énorme retard dans le dernier projet lié à notre voiture écologique, celui qui a trait au range extender», explique le CEO Jean-Luc Thuliez.

Voiture révolutionnaire

En clair, il s’agit d’un prolongateur d’autonomie à gaz naturel, dont la fonction est de recharger la batterie. Une pièce maîtresse pour cette «city car» de quatre places, dotée d’une motorisation propre (moins de 20 g de CO₂/km), ne pesant guère plus de 600 kilos et dont tout le cycle de production, de l’assemblage au recyclage du châssis et de la carrosserie, répond aux critères de l’économie circulaire. «Du jamais-vu dans le secteur automobile», renchérit-il à juste titre.