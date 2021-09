Deux mois après la promotion – Les handballeurs genevois vont découvrir le tout haut niveau Chênois Genève se rend ce jeudi à Aarau affronter l’une des meilleures équipes du pays. Son entraîneur, Juan Basmalis Gomez, fait le point avant ce premier match en Quickline Handball League. Christian Maillard

Juan Basmalis Gomez et ses joueurs de Chênois sont prêts à pêcher de gros poissons dans leurs filets. LAURENT GUIRAUD

C’était un exploit majuscule. Comme le montre depuis des années la cartographie de la première division suisse de handball, le tout haut niveau national semblait réservé aux autres, à des clubs suisses alémaniques qui ne laissaient jamais aucune chance aux Romands de se mêler au festin. Et puis il y a eu ce 12 juin à Sous-Moulin. Ce jour où, grâce à une superbe victoire face à Wädenswil Horgen (28-18), Chênois Genève a accédé à l’élite.

Après la douce euphorie de cette promotion inespérée en Quickline Handball League (ou la LNA si vous préférez), il est temps pour le néopromu de plonger dans ce bain bouillant ce jeudi à Aarau où les Genevois vont découvrir le tout haut niveau helvétique. Tout aussi motivé que ses joueurs, l’entraîneur Juan Basmalis Gomez (34 ans) est prêt lui aussi à franchir ce saut dans l’inconnu même s’il est conscient qu’il faudra du temps au Petit Poucet pour escalader ce sommet avec des moyens bien inférieurs à ceux de ses adversaires d’outre-Sarine. Mais si l’échelle est haute, ils sont bien décidés à grimper le plus haut possible et brûler les étapes.