Décharge en feu à Lugano (TI) – Les habitants sont invités à fermer portes et fenêtres L’incendie d’une décharge tessinoise provoque un fort dégagement de fumée, obligeant les autorités à recommander de s’éloigner de la zone.

Le trafic automobile est très perturbé à cause du sinistre. (Photo d’illustration) KEYSTONE/TI-PRESS/Pablo Gianinazzi

Un important incendie s’est déclaré samedi dans une décharge à Lugano, annonce Alertswiss. En raison du fort dégagement de fumée et de l’odeur nauséabonde, les habitants ont été invités à fermer portes et fenêtres et à se tenir éloignés.

L’étendue du sinistre n’était pas précisément connue dans l’après-midi, mais le sinistre semblait d’importance. Il s’est produit dans la décharge située à Piano della Stampa, en périphérie de Lugano. Le trafic automobile était très perturbé, alors que les travaux d’extinction étaient en cours.

ATS

