Parcours photographique – Les habitants du Petit-Saconnex se font tirer le portrait Réalisée par Marina Cavazza, la deuxième édition de la «Balade à la découverte de l’autre» offre une promenade en images à travers les parcs de la commune. Irène Languin

Trois élèves de l’école de danse classique de Genève profitent des espaces verts au Champ d’Anier. PHOTO:MARINA CAVAZZA

À trois gracieux tutus bondissants répond une brochette d’aînés hilares sur un banc. Ici, des écoliers folâtrent sur une aire de jeu tandis que, plus loin, des jardiniers guignent malicieusement entre les arbustes. Jusqu’au 10 janvier 2021, ces scènes de la vie quotidienne jalonnent certains parcs et promenades de la Rive droite, offrant une flânerie de deux heures du Grand-Saconnex au Musée Ariana, en passant notamment par les parcs André-Chavanne et Trembley, la Villa Dutoit, le Jardin de la Paix et la Pastorale. Intitulé «Balade à la découverte de l’autre», ce parcours en quarante clichés vise à promouvoir l’intégration et la culture, et à sensibiliser à la fragilité de notre environnement.