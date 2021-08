Canton de Fribourg – Les habitants de Wünnewil doivent bouillir leur eau L’eau potable est contaminée aux bactéries fécales à Wünnewil, peut-être en raison des pluies de ces dernières semaines.

Depuis vendredi, les habitants du village de Wünnewil, dans le canton de Fribourg, doivent bouillir leur eau. La faute à une contamination de l’eau potable. La commune a reçu des plaintes concernant la santé.

La contamination avait été détectée mercredi, écrit vendredi la commune dans une information à la population sur son site Internet. Une analyse effectuée après un test de routine suspect a relevé des traces de bactéries fécales dans l’eau potable, a déclaré le syndic de la commune Andreas Freiburghaus, interrogé par l’agence de presse Keystone-ATS.

Ces bactéries ont été trouvées dans le réseau de distribution, mais pas à l’entrée et à la sortie du réservoir d’eau potable. La principale cause de la contamination pourrait être les importantes précipitations de ces dernières semaines.

Selon Andreas Freiburghaus, une chloration d’urgence a été effectuée jeudi. La population a été informée vendredi par l’envoi de dépliants dans tous les foyers.

La zone affectée est celle de la coopérative d’approvisionnement en eau de Wünnewil et de ses environs. Le village de Wünnewil appartient à la commune de Wünnewil-Flamatt (FR) et compte environ 1360 ménages.

Suite à plusieurs plaintes concernant la santé, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) du canton de Fribourg a déclaré vendredi soir que l’eau potable devait être bouillie avant sa consommation. Elle doit être brièvement bouillie non seulement avant d’être bue, mais aussi en cas d’utilisation pour la préparation des aliments, le brossage des dents, la vaisselle à la main, le lavage des fruits, légumes, salades et autres denrées alimentaires, ainsi qu’avant d’être ingérée par des animaux domestiques sensibles.

Toute personne ayant consommé de l’eau contaminée doit consulter dans les deux jours un médecin en cas de forte fièvre, de diarrhées ou de vomissements.

