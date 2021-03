Votation municipale – Les habitants de la ville enterrent le parking Clé-de-Rive Le projet a été balayé par 63% des suffrages. Débarrassée du parking, la gauche entend désormais «aller vite» pour piétonniser le centre-ville. Théo Allegrezza

Les panneaux d’affichage pour les votations du 7 mars 2021 sur Clé-de-Rive. Magali Girardin

Clé-de-Rive ne verra pas le jour. Au terme d’une longue campagne, passionnée et passionnelle, les habitants de la ville de Genève ont balayé le projet, qui prévoyait la construction d’un parking souterrain à la rue Pierre-Fatio en échange d’une vaste piétonnisation dans le quartier de Rive. Le refus est encore plus massif que n’osaient l’espérer les opposants: 63,3% des électeurs ont dit non.

De fait, le résultat de ce dimanche est encore plus net que celui du vote sur la place Neuve, un projet aux caractéristiques similaires, qui avait été écarté par 57% des suffrages en 1998. Il témoigne aussi de la difficulté, voire de l’impossibilité, de remporter une votation en ville de Genève sans le soutien de la gauche, laquelle a fait bloc contre ce projet «anachronique» avec les associations en faveur de la mobilité douce. Pour le conseiller administratif Alfonso Gomez, c’est le signe d’une «prise de conscience sociétale et environnementale» qui se renforce. «C’est un signal clair de la volonté de la population de diminuer l’emprise de la voiture au centre-ville», réagit le magistrat Vert, qui s’est impliqué personnellement dans la campagne.

Et maintenant?

Le promoteur, qui comptait mettre quelque 70 millions de francs sur la table, regrette que «le statu quo» ait prévalu. Adoptant un ton conciliant, qui tranche avec la virulence des propos qu’on a parfois pu entendre ou lire ces dernières semaines dans un camp comme dans l’autre, il s’est dit «heureux d’avoir pu proposer un projet concret». «Nous espérons que des alternatives soient soumises un jour aux Genevois», écrit Fabrice Broto dans un bref communiqué.

Et maintenant? Sera-t-il possible de piétonniser des rues sans un parking pour compenser les nombreuses places de stationnement qui seraient supprimées en surface? Et dans quels délais? La gauche dispose d’une première corde à son arc: l’initiative populaire municipale qu’elle a lancée l’an dernier. C’est à peu près le projet Clé-de-Rive, mais sans le parking. Le texte a recueilli un nombre suffisant de signatures, mais sa légalité doit encore être approuvée par la Chancellerie. «Nous ne voulons pas attendre qu’elle soit validée. Ou qu’elle ne le soit pas. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd’hui», déclare la Verte Delphine Wuest.

La conseillère municipale veut «aller vite». «Avec les partis de gauche, nous déposerons mardi au Conseil municipal un projet de délibération demandant au Conseil administratif de débloquer des moyens financiers et d’étudier ce qui peut se faire dans le périmètre de Rive», déclare-t-elle. Elle devrait recevoir un bon accueil, l’Exécutif étant dirigé par la gauche, et le Département de l’aménagement par sa collègue de parti Frédérique Perler. L’idée, selon Delphine Wuest, serait de donner la priorité à trois rues (Pierre-Fatio, la rue d’Italie et à celle de la Rôtisserie) en s’appuyant sur le potentiel de compensation déjà offert par le parking de Saint-Antoine. Il est de 85 places, d’après le Département cantonal des infrastructures.

Pas d’opposition «stérile»

La question de la compensation sera au cœur des futurs débats. À gauche, on se met à rêver d’une nouvelle modification de la loi, déjà assouplie lors d’une votation cantonale en septembre dernier. «Quoi qu’en disent nos adversaires, on ne pourra pas piétonniser sans compensation», prévient d’emblée le conseiller municipal Maxime Provini. L’élu PLR regrette que «des millions de francs aient été jetés à la poubelle», entre le crédit d’étude et les nombreuses heures de travail en commission. «On va devoir repartir à zéro», dit-il.

S’il promet de ne pas s’opposer «stérilement», Maxime Provini doute qu’un projet puisse être ficelé rapidement, quand il a fallu douze ans pour monter le dossier Clé-de-Rive. «Je ne serais pas surpris que la piétonnisation du centre-ville figure en bonne place dans les programmes des partis de gauche comme de droite aux élections municipales de 2025.»