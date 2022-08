Rétrospective cinématographique – Les Grütli fêtent les 100 ans de Vittorio Gassman Jusqu’au 13 septembre, les Cinémas du Grütli programment une dizaine de titres avec l’acteur, dont quelques chefs-d’œuvre. Pascal Gavillet

Vittorio Gassman et Silvana Mangano dans «Riz amer». DR

Honneur dès aujourd’hui au cinéma italien au Grütli à travers l’un de ses représentants. Vittorio Gassman a ainsi droit à une belle rétrospective qui nous entraînera jusqu’au 13 septembre. L’occasion de revoir quelques titres dans lesquels brille l’un des plus grands comédiens que l’Italie nous ait donnés.

La rétrospective correspond aussi à un anniversaire. S’il avait vécu, l’acteur aurait fêté ses 100 ans le 1er septembre. Une dizaine de films composent l’hommage. Par chance, ce sont presque tous des chefs-d’œuvre. D’abord «Riz amer» de Giuseppe De Santis, fleuron du néoréalisme sorti en 1949. Gassman y joue un délinquant qui va éblouir la jeune Silvana Mangano. Le drame oppose avec éclat les classes sociales et c’est sublime.

Dino Risi à l’affiche

On reverra aussi avec plaisir plusieurs films de Dino Risi. Dans «Il Sorpasso» (1962), Gassman fait équipe avec un Jean-Louis Trintignant influençable et réservé, et le duo fait des étincelles dans une Rome estivale et désertée. Risi y travaille sur les oppositions avec une malice confondante.

Il retrouvera le comédien dans le moins connu «Telefoni bianchi» («La carrière d’une femme de chambre»), en 1976, critique une fois de plus féroce de l’attrait pour la gloire et le pouvoir. Il est évidemment aussi du voyage dans «Les monstres» (1963) et «Les nouveaux monstres» (1977), cosigné par Scola et Monicelli, films à sketches très égaux entre eux et souvent implacables. Sans oublier le classique «Parfum de femme» (1974), sans doute le rôle le plus célèbre de Gassman, qui y incarne un aveugle magnifique.

Mais dans ce florilège, on se réjouit aussi de revoir «Un mariage» («A Wedding»), chef-d’œuvre et jeu de massacre impitoyable orchestré par Robert Altman en 1978 avec un casting dément, qui réunit toutes les générations, de Lillian Gish à Mia Farrow. Ce récit des préparatifs d’un mariage bourgeois est d’une cruauté rarement égalée dans l’œuvre du cinéaste et ceux qui ne connaîtraient pas ce film risquent d’en ressortir légèrement troublé.

