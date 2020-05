Politique – Les grévistes du climat veulent une grève militaire Les sections vaudoise et genevoise du mouvement prient Berne de réformer ou de supprimer l’armée. Benjamin Pillard

Loris Socchi, étudiant-laborantin de 19 ans et militant au sein de Grève pour le climat Vaud. Patrick Martin

Les activistes vaudois et genevois du mouvement Grève du Climat s’apprêtent à faire «grève militaire». En refusant la conscription obligatoire et le paiement de la taxe d’exemption – quitte à finir aux poursuites.

«Nous n’acceptons pas de donner de l’argent et du temps à votre institution polluante, violente, discriminatoire, machiste, nationaliste, autoritaire, coûteuse et inutile», peut-on lire dans une lettre ouverte adressée au Conseil fédéral et à l’armée. Les militants en appellent à une «modification radicale» de la grande muette, voire à sa suppression pure et simple, en raison d’un potentiel de «nuisance» et de son «impuissance» présumée dans la crise sanitaire. Tout en qualifiant au passage de «minable» le plan climat de la Confédération.

L’activiste Loris Socchi, 19 ans, conteste toute provocation au lendemain de la mobilisation effective de plus d’un millier de militaires dans les hôpitaux suisses en réponse à la crise sanitaire. «L’armée a certes joué un rôle, mais il aurait très bien pu être rempli par d’autres institutions qui ne nécessitent pas le financement d’une aviation, de chars et de fusils, estime cet étudiant laborantin. On ne dit pas que le service civil est mauvais et devrait être arrêté, au contraire.»

Le jeune Lausannois concède toutefois que le timing n’est pas le plus opportun pour ouvrir le débat. «Nous ne l’avons pas choisi: il correspond au fait que les taxes d’exemption viennent d’être notifiées», précise celui qui a été déclaré inapte à la conscription obligatoire – pour des raisons non médicales. «J’ai été honnête envers l’armée, en disant que je ne voulais pas la faire.» Si bien qu’il a aussi été privé de service civil… mais pas de la taxe militaire.

L’initiative des militants lémaniques ne fait pas l’unanimité au sein de Grève du Climat-Suisse. «Les groupes des différentes régions sont souverains quant à leurs prises de position et leurs actions. […] Il ne s’agit ici donc que des cantons de Vaud et de Genève, peut-on lire sur sa page Facebook. Certains groupes régionaux jugent que l’armée est aussi un sujet important.»

«Une action au niveau national prend plus de temps car il faut que tout le monde soit d’accord, rétorque Loris Socchi. On n’avait pas le temps: le délai pour payer la taxe d’exemption est de 30 jours.»