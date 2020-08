Le Conseil d’État a serré la vis – Les Grenat donnent du fil à retordre à la Ligue Si la situation sanitaire devait s’aggraver à Genève, les footballeurs et hockeyeurs servettiens pourraient-ils commencer leur championnat à l’extérieur? Christian Maillard et Emmanuel Favre

Les dirigeants servettiens vont devoir plancher sur un réaménagement du public… Georges Cabrera

Y a-t-il le feu au bout du lac? Alors que les chiffres sont de plus en plus alarmants dans le canton de Genève, le Conseil d’État, réuni ce lundi matin, a décidé de serrer la vis. Si la limite de 1000 personnes fixée par le Conseil fédéral est confirmée pour les grandes manifestations jusqu’à la fin du mois de septembre, les autorités ont abaissé la limite des sous-groupes dans les gradins: en passant de 300 à 100 spectateurs au maximum par secteur. La raison est simple: faciliter le travail de la traçabilité des contacts tout en étant le moins liberticide possible.