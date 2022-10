Interview de Jérôme Gilg – «Les grands magasins et internet sont complémentaires» Le Covid a fait progresser le business digital, mais les magasins physiques restent des lieux où l’on teste, explique le CEO de Manor, Jérôme Gilg. Jocelyn Rochat

Jérôme Gilg, CEO de Manor, lors du coup d’envoi des festivités liées au 120 e anniversaire de la chaîne de grands magasins. DARIA GFELLER

Manor, le plus grand groupe suisse de grands magasins fête son 120e anniversaire durant ce mois d’octobre. C’est l’occasion de parler du passé, de l’actualité et l’avenir avec son CEO, Jérôme Gilg. Et aussi de cette tendance qui se développe fortement, celle d’acheter sur internet depuis le magasin, avec son téléphone.