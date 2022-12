LIVRES | 3 livres au choix pour le prix de 2! – Les grands chefs d’hier et d’aujourd’hui de l'Hôtel de ville de Crissier Pour deux livres, choisissez-en un troisième et les deux moins chers vous seront facturés.

Émotions gourmandes

Fredy Girardet reste, pour le public et pour ses confrères, tel le grand chef Joël Robuchon qui a préfacé son ouvrage, la référence unique et irremplaçable dans le domaine de la gastronomie. Il a publié Émotions gourmandes qui a obtenu, en 2000, le Grand Prix du livre gastronomique du Club Prosper Montagné. Dans cet ouvrage de recettes, il livre ses créations culinaires les plus raffinées, qui correspondent à sa plus fameuse période. Découvrez et réalisez vous-même les plats qui ont consacré le génie de Girardet.

De Fredy Girardet, format: 22,5 x 28 cm, 208 pages

Fr. 95.–

Flaveurs

Consacré en 2000 «meilleur cuisinier de la planète» par le critique gastronomique du journal Le Monde, Philippe Rochat a tenu le Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier de 1996 à 2012. Élève de Fredy Girardet, il a repris l’enseigne des mains de son maître et a continué à y attirer tout le gotha mondial. La philosophie du grand chef résidait dans le respect du produit, avec le souci constant de le transformer sans le dénaturer, afin de réussir un mariage de saveurs subtil et équilibré. Ce luxueux album contient plus de 200 recettes et a obtenu, en 2003, le Grand Prix du livre gastronomique du Club Prosper Montagné.

De Philippe Rochat, format: 22,5 x 28 cm, 304 pages

Fr. 114.–

5 saisons chez vous

Franck Giovannini est à la tête d’un des meilleurs restaurants du monde, le célèbre Hôtel de Ville de Crissier. Au cœur de ce lieu exceptionnel, rien n’est comme ailleurs: l’année de Crissier comporte cinq saisons, puisqu’une carte supplémentaire est consacrée aux produits de début d’été. Dans ce livre, chaque plat est présenté de deux manières : en photo, tel qu’il a été servi dans le restaurant, avec un dressage et des produits sublimes. Mais aussi, en image et en recette, dans une version adaptée qui peut être réalisée chez soi. Lauréat du Grand Prix du livre gastronomique – Trophée Charles Exbrayat, avril 2022.

De Franck Giovannini, format: 30 x 30 cm, 276 pages

Fr. 100.–

La cuisine du gibier à poil d’Europe

Benoît Violier, successeur de Philippe Rochat à la tête du restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier et élu «Cuisinier de l’année 2013» par le guide GaultMillau, a été le premier à oser associer cuisine et chasse dans un même ouvrage. Il y présente chaque gibier à poil de façon très complète, puis propose des recettes permettant d’accommoder différentes parties de l’animal. Lauréat du «Prix de la littérature gastronomique 2008» attribué par l’Académie Internationale de la Gastronomie, et du «Grand Prix du Livre 2009» décerné par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France.

De Benoît Violier, format: 23,5 x 31 cm, 380 pages

Fr. 64.–

La cuisine du gibier à plume d’Europe

Ce magnifique et colossal ouvrage fait date dans la littérature gastronomique car il présente, en texte et en image, une centaine d’oiseaux faisant partie du patrimoine naturel européen. Une recette est ensuite consacrée à chacun d’entre eux. Ce livre a été récompensé en 2016 par les Gourmand World Cookbook Awards (Photography) ainsi que par le Prix de la littérature gastronomique, attribué par l’Académie Internationale de la Gastronomie.

De Benoît Violier, format: 23 x 30 cm, 1088 pages

Fr. 200.–

