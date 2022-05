Spectacle familial – Les Grandes Médiévales d’Andilly sont de retour Annulé les deux dernières années pour cause de crise sanitaire, l’événement, considéré comme l’une des plus importantes fêtes moyenâgeuses en Europe, se déroule les deux prochains week-ends aux portes de Genève. Fabrice Breithaupt

Les amateurs de duels de chevalerie et autres joutes moyenâgeuses vont être ravis. LUCIEN FORTUNATI

Oyez, oyez bonnes gens! Les Grandes Médiévales d’Andilly reviennent enfin. Les amateurs de reconstitutions historiques moyenâgeuses sont attendus les 4,5,6,11 et 12 juin au Grand Parc d’Andilly, dans la commune haut-savoyarde du même nom, aux portes de Genève.

Les 300 artistes professionnels et les 1400 bénévoles (membres de l'organisation et figurants) ont prévu un programme riche en couleurs et émotions fortes avec, notamment, duels de chevaliers, tirs de catapulte, exercices de fauconnerie, démonstrations de tortures ou encore tours de magie, contes et musique.

Nouveautés 2022

Des nouveautés sont aussi proposées pour cette édition 2022: performances d’avaleurs de sabres, spectacles de mannequins géants articulés hauts de 3 mètres et exercice d’équilibriste lors duquel un artiste marchera, sans être attaché, sur un fil tendu sur 300 mètres de long et suspendu à 25 mètres de hauteur!

De quoi ravir les yeux et les oreilles. Les estomacs ne seront pas oubliés puisque de nombreux stands d’alimentation proposeront, entre autres, cochons à la broche, ragoûts, pains perdus et hydromel.

De spectaculaires exercices de fauconnerie sont au programme. LUCIEN FORTUNATI

Le tout sur un site agrandi de 2 hectares et qui atteint désormais 19 hectares au total. «C’est l’équivalent de 31 terrains de football», précise Vincent Humbert, le sympathique et dynamique président de l’association Le Petit Pays, qui organise, entre autres, les Grandes Médiévales d’Andilly. Agrandi, le parc a aussi été amélioré en termes de confort (avec davantage de tables et de WC) et d’accessibilité (en particulier pour les personnes handicapées), ajoute celui qui est aussi maire de la commune d’Andilly depuis 2008.

Le Pérou invité d’honneur

Cette année, c’est le Pérou qui est l’invité d’honneur de la grande fête moyenâgeuse. Des représentants de la région de Cuzco sculpteront sur place un Tumi (totem traditionnel) qui restera par la suite dans le Grand Parc d’Andilly.

Ainsi les Grandes Médiévales d’Andilly marquent-elles leur retour après deux années d’absence (les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la crise sanitaire du Covid-19). À noter aussi que l’événement, considéré comme la plus grande fête moyenâgeuse d’Europe après celle de Kaltenberg en Allemagne, célèbre aussi cette année le 20e anniversaire de son installation sur son site actuel (créé en 1996, la manifestation se tenait jusqu’en 2002 dans le hameau de Charly).

L’ambiance musicale ne sera pas oubliée. LUCIEN FORTUNATI

Prix des billets inchangé malgré l’inflation

Plus de 70 000 spectateurs sont attendus sur les cinq jours de l’événement. Le jeudi 26 mai, date de notre reportage, 60% des billets avaient déjà été prévendus, «soit 20% de plus qu’à pareille époque en 2019», affirme Vincent Humbert. Le responsable table cette année sur un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros, contre 2 millions les éditions précédentes.

«L’association Le Petit Pays n’est pas à but lucratif. Elle investit les fonds récoltés dans les spectacles qu’elle monte et les sites qu’elle gère, comme les Grandes Médiévales d’Andilly et le Hameau du Père Noël», précise Vincent Humbert.

Celui-ci souligne que, malgré l’inflation galopante, les prix des billets d’entrée aux Grandes Médiévales d’Andilly n’ont pas été augmentés. Ils restent fixés entre 28 et 30 euros pour les adultes entre 18 et 20 euros pour les enfants (de 3 à 11 ans). Et de conseiller de se rendre à la fête le lundi 6 ou le dimanche 12 juin, les jours les moins fréquentés et les plus économiques (25 euros pour les adultes et 15 euros pour les bambins).

Vincent Humbert, président de l'association Le Petit Pays, qui organise les Grandes Médiévales d'Andilly: «Parmi nos bénévoles, on a même compté un temps un haut gradé de la police cantonale genevoise». LUCIEN FORTUNATI Les Grandes Médiévales d'Andilly ne sont pas simplement un spectacle original tenu sur un site enchanteur. Elles sont aussi une démonstration concrète (parmi d'autres) de ce que les habitants du Grand Genève, et plus largement de la région franco-suisse, sont capables de réaliser ensemble lorsqu'ils travaillent côte à côte. En effet, les 1400 bénévoles sont français, mais aussi suisses ou franco-suisses. «Vingt pour-cent de celles et ceux sans qui cette grande fête moyenâgeuse ne pourrait pas avoir lieu viennent du canton de Genève et du reste de la Suisse romande», précise Vincent Humbert, le président du comité d'organisation des Grandes Médiévales d'Andilly, qui est lui-même franco-suisse. «Parmi nos bénévoles, on a même compté un temps un haut gradé de la police cantonale genevoise», sourit-il. Des bénévoles d'ailleurs toujours au rendez-vous année après année. «Ils sont si nombreux à vouloir participer à l'aventure qu'il y a une liste d'attente», explique-t-il. Comme les bénévoles, les figurants et les artistes, les spectateurs aussi viennent de toute la région franco-suisse. «Entre 20 et 25% d'entre eux sont en provenance de Suisse. Et pas que de Genève, car les Grandes Médiévales d'Andilly sont connues également dans les autres cantons romands», se félicite Vincent Humbert. Celui-ci souligne l'esprit festif particulier qui règne pendant l'événement: «On vient la première année pour les spectacles. On revient les années suivantes pour l'ambiance». FBR



