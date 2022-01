Dirigeants et crédibilité – Les grandes fédérations du sport marchent sur la tête

Ne sont-elles pas censées être exemplaires? Garantir l’équité du sport et veiller à la santé des athlètes? Être les gardiennes de la convenance et porter une vision à long terme?

«La conception du sport comme un monde qui s’affranchirait des considérations économiques pour placer l’humain au centre n’est plus une posture crédible, tranche Grégory Quin, historien du sport à l’UNIL. Plus personne n’y croit, les fédérations ne prennent même plus la peine de faire semblant, et c’est peut-être là que se situe la coupure.»