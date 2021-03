Suisse – Les grandes banques ont amélioré leurs plans de sauvetage Les plans de recouvrement des grands établissements financiers helvétiques ont été améliorés depuis la crise financière de 2008, selon l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

La Finma a enregistré «des améliorations supplémentaires» concernant le recouvrement d’UBS et de Credit Suisse en cas de crise. Keystone/Ennio Leanza

Les grandes banques suisses dites d’importance systémique, dont un effondrement menacerait la stabilité du système financier, ont réalisé des progrès dans leurs plans de sauvetage et de recouvrement, selon l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Mais des lacunes subsistent.

«Toutes les banques d’importance systémique actives au plan national, à savoir Postfinance, Raiffeisen et la Banque Cantonale de Zurich, disposent de stratégies de resolution crédibles», a écrit la Finma dans un communiqué vendredi.

Ces trois établissements ont présenté «pour la première fois (...) une stratégie de resolution crédible», mais ils doivent encore faire des efforts supplémentaires «pour garantir l’exécutabilité des plans d’urgence», notamment la constitution complète de fonds supplémentaires absorbant les pertes. PostFinance doit pour sa part encore présenter une «stratégie alternative».

«Des améliorations supplémentaires»

Pour les deux grandes banques Credit Suisse et UBS, le régulateur a enregistré «des améliorations supplémentaires» concernant leur recouvrement en cas de crise. La Finma a émis pour la banque aux trois clefs «une réserve en raison des dépendances financières au sein du groupe dont l’élimination doit se poursuivre».

Le régulateur a également passé en revue les dispositions anti-crise de l’infrastructure du marché financier, à savoir celle du groupe SIX, qui exploite notamment la Bourse suisse. SIX x-clear et SIX SIS ont amélioré leur planification, «mais ne satisfont toujours pas aux exigences strictes d’une approbation».

«Too big to fail»

Depuis la crise financière de 2008, les régulateurs internationaux et la Finma en Suisse ont enjoint les grandes banques dites «too big to fail» (trop grandes pour faire faillite) de revoir leur copie en matière de résolution de crise. Elles doivent désormais être en mesure de se stabiliser en cas de crise ou être assainies voire liquidées sans entrave «tout en préservant les fonctions d’importance systémique pour la Suisse».

Au lendemain de la crise financière, la Confédération et la Banque nationale suisse (BNS) avaient ainsi dû venir au secours d’UBS qui menaçait de sombrer en raison de ses investissements dans les «subprimes».

ATS