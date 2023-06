Environnement – Les glaciers fondent, la faune disparaît, et c’est inéluctable Le retrait des glaciers a des conséquences inattendues sur la faune des Alpes, a-t-on récemment constaté. Pascal Gavillet

Avec le dérèglement climatique, les glaciers fondent à grande vitesse. Des flaques d'eau apparaissent dans les séracs au bas du glacier du Cervin. CHANTAL DERVEY

La protection de l’environnement est un leurre. Car on (les écolos, les pouvoirs publics, les scientifiques) protège ce qu’on peut: pas tout. Prenons l’exemple des glaciers, qui fait justement l’objet d’une étude parue dans la revue «Nature Ecology & Evolution». Leur retrait n’a pas seulement comme effet de rendre moins jolis les paysages dans lesquels ils s’inscrivent. Elle entraîne surtout la disparition de toute une faune présente naturellement autour de et avec eux. Des petits animaux comme les invertébrés aquatiques n’ont ainsi aucune chance de survie. Ils vivent au plus près des glaciers, leur habitat diminue avant de disparaître complètement et ils ne peuvent trouver de refuge nulle part.